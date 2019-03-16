Bakan Akar: TSK'nın sözleşmeli personel kadrosunda yüzde 30 boşluk var

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde şubat ayı itibarıyla sözleşmeli uzman erbaş, erbaş- er kadrolarında yüzde 30 oranında boşluk bulunduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, TSK bünyesinde bulunan sözleşmeli personel sayısına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Bakan Akar, 9 Şubat 2019 tarihi itibarıyla TSK bünyesinde 72 bin 355 uzman erbaş, 19 bin 887 erbaş-er olmak üzere toplam 92 bin 242 sözleşmeli personelin bulunduğunu belirtti. Bakan Akar, sözleşmeli uzman erbaş, erbaş-er kontenjanının 126 bin 494 olduğunu, buna göre yüzde 30 oranında boşluk bulunduğunu kaydetti.