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Bakan Akar: TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı bilinen bir gerçek
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatına ilişkin, "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp, suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nin envanterinde...
POLİTİKA 17.10.2019, 12:52
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatına ilişkin, "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp, suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek" dedi.
Bakan Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien ve beraberindeki heyeti dün akşam Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantının ardından Bakan Akar, Suriye’deki son durum ile savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmeyi değerlendirdi.
'HER TÜRLÜ DİKKAT VE HASSASİYET GÖSTERİLİYOR'
Bakan Akar, toplantıda Türkiye'nin tüm görüş ve talepleri bir kez daha ilettiklerini belirterek, Barış Pınarı Harekatı'nın milli, manevi ve mesleki değerlere uygun olarak devam ettiğini kaydetti. Bakan Akar, şöyle konuştu:
"Hangi dini, etnik kökenden olursa olsun sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost, müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp, suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut."
'GERÇEK DIŞI HABER VE GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜYORUZ'
Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin özellikle yabancı basındaki gerçek dışı haberlerle ilgili de "Uçak düşmesinden, başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede gerçekleştiğine kadar birçok gerçek dışı haberi ve görüntüyü basında görüyoruz. Bu tür yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunların işe yaramayacağını bir kez daha ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O’Brien ve beraberindeki heyeti dün akşam Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantının ardından Bakan Akar, Suriye’deki son durum ile savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmeyi değerlendirdi.
'HER TÜRLÜ DİKKAT VE HASSASİYET GÖSTERİLİYOR'
Bakan Akar, toplantıda Türkiye'nin tüm görüş ve talepleri bir kez daha ilettiklerini belirterek, Barış Pınarı Harekatı'nın milli, manevi ve mesleki değerlere uygun olarak devam ettiğini kaydetti. Bakan Akar, şöyle konuştu:
"Hangi dini, etnik kökenden olursa olsun sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost, müttefik ülke unsurlarının ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz. Bölgede hızla değişen ve gelişen durum beraberinde birtakım sıkıntıları da getiriyor. Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp, suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ayrıca terör örgütünün sivillere yönelik yapacakları toplu saldırılarla da bölgede DEAŞ tehdidinin devam ettiğine yönelik bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler de mevcut."
'GERÇEK DIŞI HABER VE GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜYORUZ'
Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin özellikle yabancı basındaki gerçek dışı haberlerle ilgili de "Uçak düşmesinden, başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede gerçekleştiğine kadar birçok gerçek dışı haberi ve görüntüyü basında görüyoruz. Bu tür yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunların işe yaramayacağını bir kez daha ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.
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