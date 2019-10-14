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Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı...

POLİTİKA 14.10.2019, 18:48
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu, başta Suriye olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" denildi.

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