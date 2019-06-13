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Bakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret ederek, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Bakan Akar, "Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz, en iyisini çıkarmak...

Bakan Akar: Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret ederek, yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Bakan Akar, "Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz, en iyisini çıkarmak istiyoruz" dedi. 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun teklifi hakkında TBMM'de muhalefet partilerine bilgi verdi. Bakan Akar, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ile birlikte önce CHP grubunu ziyaret etti. Bakan Akar, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Bakan Akar, kanun teklifiyle ilgili bilgiler verdi, CHP'nin taleplerini dinledi. Bakan Akar, görüşmenin ardından çıkışta yaptığı kısa açıklamada, "Gerekli çalışmalar yapılıyor, gerekenler yapılıyor, herhangi bir sorun yok" dedi.
'KAYGILARIMIZI AKTARDIK'
CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise görüşmenin karşılıklı anlayış içinde gerçekleştiğini, CHP'nin önerilerini aktardıklarını ifade ederek, şöyle dedi: "Kapalı kapılar ardında milletten gizlenmiş bir şey yok. İçeride, daha önce sizinle paylaştığımız kaygıları aktardık. Bunlar; askerlik sürenin kısaltılmasının güvenlik açısından zafiyeti var mıdır? Görüşme karşılıklı anlayış içinde geçmiştir. Önümüzdeki hafta askerlik yasası görüşmeleri devam edecek. Tatmin edici cevap aldığımız maddeler kadar, 'görüşelim' dedikleri maddeler de var. Onları da adım adım göreceğiz" dedi.
'MEKTUBA CEVAP VERİLMESİNİ İSTEDİK'
Engin Özkoç, Bakan Akar'dan, ABD'nin S-400 mektubuna karşı Türkiye'nin cevap vermesini istediklerini söylediğini bildirerek "ABD'den gelen yüreğimizi sızlatan mektuba cevap verilmesini istedik, Türkiye'nin onurunu koruyan şekilde. Mektubun içeriğiyle ilgili bazı şeyleri görüştük. Kendileri en kısa zamanda Türkiye'nin itibarına uygun yanıt verileceğini söyledi" diye konuştu.
MHP VE İYİ PARTİ'YE ZİYARET
Bakan Akar, CHP'den sonra MHP grubunu ziyaret etti. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Bakan Akar, "Mükemmel bir yasa çıkarmak için çalışıyoruz, en iyisini çıkarmak istiyoruz, görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ise, söz konusu kanun teklifini MHP olarak desteklediklerini ve her türlü katkıyı vereceklerini aktardı.
Bakan Akar ve beraberindeki heyet ardından İYİ Parti grubunu ziyaret etti.

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