Bakan Akar: Komşuluk anlayışıyla bağdaşmayan ihlallere son verilmeli

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmalar açıkla ihlal edilmektedir. Antlaşmalara aykırı olan, dostluk ve iyi komşuluk anlayışıyla bağdaşmayan ihlallere son verilmeli. Bu adaların gayri askeri statüleri korunmalı, sürdürülmeli" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MSB Karargahı'nda TSK'nın komuta kademesi ile bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Akar, ilişkilerde, uluslararası antlaşmalara daima saygılı olduklarını, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduklarını bildirdi. Tüm komşu ülkelerden aynı şekilde davranmalarını beklediklerini söyleyen Bakan Akar, "Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta bazı sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunların barışçıl yollarla ve diyalogla çözülmesi için çalışıyoruz. Bu sorunlardan özellikle, gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasıyla uluslararası hukuk ve antlaşmalar açıkla ihlal edilmektedir. Antlaşmalara aykırı olan, dostluk ve iyi komşuluk anlayışıyla bağdaşmayan ihlallere son verilmeli. Bu adaların gayri askeri statüleri korunmalı, sürdürülmeli. Değerli dostum Yunan meslektaşımdan, samimi, yapıcı, iyi ilişkilerimiz çerçevesinde bu ve diğer konularda gerekli tedbirleri almasını bekliyorum. Öte yandan, uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunmasında Türkiye’nin son derece kararlı olduğu herkes tarafından bilinmektedir" dedi.

"ÜLKEMİZİN SAVUNMASINA YÖNELİK TEDBİRDİR"

Bakan Akar, Türkiye'nin S400 hava-füze savunma sistemi tedarik çalışmaları ile ilgili olarak, da şunları söyledi:

"S400 alımı, hava ve füze tehdidine karşı ülkemizin savunmasına yönelik bir tedbirdir. Bilindiği üzere Yunanistan ve diğer bazı NATO müttefiklerinde de S300 hava savunma sistemi bulunmaktadır. Ülkelerin bu konudaki kararlarını saygıyla karşılıyoruz. Son olarak, Türkiye bir NATO müttefiki olarak ve ikili ilişkilerinde tüm yükümlülüklerini yerine getirmekte, bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam etmektedir."



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