Bakan Akar: Kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa, Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Ankara'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından, 'Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi' gerçekleştirildi. Zirveye, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Vali Vasip Şahin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile çok sayıda yabancı misafir katıldı.

'İHA ÜRETEN EVLATLARIMIZ VAR'

Törende konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin güvenliğini sağlama konusunda değişen tehdit parametrelerine rağmen çok farklı bir strateji ve eylem bütünlüğü içerisinde olduklarına dikkati çekti. Bu stratejinin çerçevesini zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ilgili bakanların anlatmaya çalıştığını kaydeden Bakan Soylu, "Ancak bana göre odaklanmamız gereken en önemli noktalardan biri son dönemde Türkiye'nin güvenlik adımlarını atarken paydaş sayısını artırması ve dışa bağımlılığını azaltmış olmasıdır. Eskiden terörle mücadelede sınır güvenliğini tesis etmede veya uyuşturucu ile mücadelede bunu sağlarken Türk Silahlı Kuvvetleri vardı, jandarma vardı, polis vardı, kolluk kuvvetleri vardı. Oysa bugün bu birimlerimizin yanı sıra birçok şirketimiz var. HAVELSAN, ROKETSAN ve ASELSAN'a kadar özel sektörde yazılım üreten firmalarımız var, İHA üreten evlatlarımız var" dedi.

'TAM BİR İSTİHBARAT BAŞARISIDIR'

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı gerçekleştiren iki MLKP'li teröristin Eskişehir'de etkisiz hale getirilmesinin tam bir istihbarat başarısı olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Geçen gün gecenin bir vakti bizim SİBER dairemize gittim. Sadece şunu söyleyeceğim, saniyede 100 milyon fotoğrafı tarayabilecek kabiliyete sahipler. Böyle kabiliyet dünyanın en önemli istihbarat teşkilatlarında ancak var. Daha birçok kabiliyetleri var. MLKP'li 2 teröristin Adana'da özel harekat polislerimizi taşıyan araca yaptığı saldırıdan sonra Eskişehir'de yakalanmaları bir tesadüf değildir. Tam bir istihbarat başarısıdır ve aynı zamanda yine dışarda bir taraftan Savunma Bakanlığımızın, Genelkurmay Başkanlığımızın, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın, Milli İstihbarat Teşkilatımızın birlikte koordine ettiği olayların tamamı da böyledir. Türkiye bugün bu konularda başka bir boyuttadır ve boyutu tahkim eden ve kuvvetlendiren de buradaki şirketlerin ortaya koyduğu anlayıştır."

'MİLLİLİK ORANIMIZ YÜZDE 20'LERDEN YÜZDE 70'LERE GELDİ'

Bakan Akar ise askeri, teknolojik, ekonomik ve diğer alanlarda yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bunlarla ilgili gerekli planlamaları yapıp, gerekli adımları tereddütsüz attıklarını söyledi. Türkiye'nin artık sürekli kendi sorunlarıyla uğraşan, sahip olduğu kaynakları ve enerjisini kendi içinde tüketen bir ülke olmaktan çıktığını ifade eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Türkiye'nin gelişmesini, ilerlemesini istemeyenler, maalesef çok uzun yıllar ayağımıza pranga vurdular, bizleri bir şekilde durdurmaya çalıştılar. Bizim işlerimizi zorlaştırmak için eteğimizden, ayağımızdan tuttular. Artık bunun farkındayız. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında ekonomi ve sanayi alanlarındaki bazı önemli girişimler sonraki yıllarda devam ettirilemedi veya çeşitli sebeplerle akamete uğradı, uğratıldı. Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Killigil sadece bunlardan birkaçı. Çok ciddi teşebbüsler oldu; ama maalesef ilerlemekte bir sıkıntı yaşadık. Çok şükür artık o dönemleri geride bıraktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşvik ve desteğiyle son yıllarda özellikle savunma sanayi alanında büyük atılımların gerçekleştirildiğini hep birlikte görüyoruz. Bu alanda yerlilik ve millilik oranımız yüzde 20'lerden yüzde 70'lere gelmiş bulunmaktadır. TSK'nın ihtiyacı doğrultusunda birçok harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmatı, artık kendi imkân ve kaynaklarımızla yapıyoruz. Ülkemizin sadece pazar olduğu günlerin geçtiğini, artık sadece pazar değiliz, artık her türlü mal ve hizmet üretiminde söz sahibi olduğumuzu herkes öğrendi, öğrenecek."

'BİR ZAMANLAR BİZLER İÇİN HAYAL OLAN'

Türkiye'nin hava savunma sistemini daha da geliştireceklerini ifade eden Bakan Akar, "Bir zamanlar bizler için hayal olan kendi silahımızı, mühimmatımızı araç ve gerecimizi üretebilme imkan ve kabiliyeti, bugün gerçeğe dönüşmüş durumdadır. MİLGEM gemilerimiz, Altay ana muharebe tankı, Fırtına topçu sistemleri, ATAK taarruz helikopteri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, Hürkuş başlangıç ve temel eğitim uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştiren ve yakında seri üretim süreci başlayacak olan GÖKBEY genel maksat helikopteri ve ürettiğimiz her türlü mühimmat, yerlilik ve millilik konusundaki azim ve kararlılığımızın en önemli göstergeleridir. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. F-35 olmuyorsa Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız inşallah. Patriot olmuyorsa Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu, Bakan Akar ve diğer davetliler zirve kapsamında kurulan stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.



