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Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı ile görüştü
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral...
POLİTİKA 06.11.2019, 21:07
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı, görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmeye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı, görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
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