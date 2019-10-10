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Bakan Akar: Harekat başarıyla devam ediyor
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin, "Faaliyet büyük bir başarıyla, büyük bir kahramanlık destanı yazarak devam ediyor" dedi. Bakan Akar, AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanları toplantısı öncesi...
POLİTİKA 10.10.2019, 13:23
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin, "Faaliyet büyük bir başarıyla, büyük bir kahramanlık destanı yazarak devam ediyor" dedi.
Bakan Akar, AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanları toplantısı öncesi basın mensuplarının Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, "Operasyonla ilgili, silahlı kuvvetlerin yaptıklarıyla ilgili bütün bilgileri, konuları yeri ve zamanı geldiğinde uygun şekilde, uygun formatta web sayfamızdan aralıksız yayınlıyoruz, bunu yayınlamaya devam edeceğiz. Faaliyet büyük bir başarıyla, büyük bir kahramanlık destanı yazarak, Mehmetçik görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.
Bakan Akar, AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanları toplantısı öncesi basın mensuplarının Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, "Operasyonla ilgili, silahlı kuvvetlerin yaptıklarıyla ilgili bütün bilgileri, konuları yeri ve zamanı geldiğinde uygun şekilde, uygun formatta web sayfamızdan aralıksız yayınlıyoruz, bunu yayınlamaya devam edeceğiz. Faaliyet büyük bir başarıyla, büyük bir kahramanlık destanı yazarak, Mehmetçik görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek" dedi.
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