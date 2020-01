Bakan Akar'dan 'Libya' açıklaması: Verilecek her türlü göreve hazırız

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni yıla Gaziantep, Diyarbakır ve Trabzon'daki kara, deniz ve hava birliklerini ziyaret ederek girdi. Bakan Akar, "Yüzyıllardır beraber yaşadığımız Libyalıların mağduriyetine, onlara yönelik saldırılara göz yummamız mümkün değil. Verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz" dedi.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilk olarak Gaziantep'e gitti. Bakan Akar ve komutanlar, sınırın sıfır noktasında Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nden sorumlu Çıldıroba Üs Bölgesi'nde, Müşterek Harekat Merkezi’nde faaliyetlere ilişkin brifing aldı. Askerlerle birlikte yemekhanede karavanadan yemek yiyen Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na geçti. Barış Pınarı başta olmak üzere terörle mücadele harekatlarında önemli görevler icra eden 'Pars' ve 'Atmaca' filolarına ev sahipliği yapan üs komutanlığında brifing alan Bakan Akar, daha sonra Mehmetçikle bir araya geldi.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi, ardından Trabzon'a geçerek, Karadeniz Uyumu Harekâtı’nı icra eden bahriyelileri ziyaret etti. 'TCG Yavuz' firkateynine çıkan Bakan Akar ve komutanlara faaliyetlere ilişkin brifing verildi. Bahriyelilerle akşam yemeği yiyen Bakan Akar, daha sonra personelle bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAHRİYELİLERE HİTAP ETTİ

Bu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonda bahriyelilere hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Özellikle Barış Pınarı Harekâtı ile öbür tarafta Doğu Akdeniz’de Türkiye-Libya arasındaki anlaşma ile attığımız adımlarda gösterdiğiniz duruş sebebiyle de sizleri şahsım, milletim adına kutluyor, tebrik ediyorum. Sizin duruşunuz, özellikle denizlerdeki bu duruşunuz dosta güven düşmana korku veriyor. Bundan dolayı ayrıca sizleri kutluyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Mehmetçik 'sağ ol' diyerek karşılık verdi.

'BARIŞ KORİDORU İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Bakan Akar, Mehmetçiğin bugüne kadar büyük başarılar kazandığını, ülkenin birlik, beraberliği ve güvenliği için önemli fedakârlıklar yaptığını söyledi. Teröristlerin Türkiye'nin hudutlarının güneyinde kurmayı amaçladığı terör koridorunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile tarumar edildiğine işaret eden Bakan Akar, "Şu anda orada barış koridoru kurulması için çalışmalar sürüyor. Bunu başarmak suretiyle bir taraftan sınırlarımız ve halkımızın güvenliğini diğer taraftan da Suriyeli kardeşlerimizin güvenli, gönüllü, saygın bir şekilde topraklarına, evlerine dönmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

'GERİ ADIM ATMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bakan Akar, Türkiye’nin yaptığı mutabakatlara uyduğunu, Rusya ve ABD'den de üzerinde anlaşılan, mutabakata varılan konularda gerekeni yapmalarını beklediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"İlgili arkadaşlarımız bununla ilgili olarak gece-gündüz demeden onlarla temas kurarak hakkımızı, hukukumuzu, taleplerimizi kendilerine iletiyor ve bunların yerine getirilmesi için gayret gösteriyorlar. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile temizlenen bölgelerde hayat normale döndü. Orada huzurun, barışın, istikrarın idamesi için elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerimiz sırasında bize karşı olası tacizlere karşı da bunları olabildiğince objektif değerlendirerek gerekli karşılığı veriyoruz. Bu konuda herhangi bir şekilde bizim geri adım atmamız söz konusu değil. Meşru müdafaa kapsamında yapmamız gereken neyse misliyle mukabele, bunu yaptık yapmaya devam edeceğiz. Oradaki personelimizin hayatını tehlikeye atmamak için, hak ve menfaatlerimiz için yapılması gereken ne varsa şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

'KIBRIS BİZİM MİLLİ BİR MESELEMİZDİR'

TSK'nın Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta da sorumluluklarının olduğunu belirten Bakan Akar, "Biz uluslararası hukuka saygılıyız, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Bu şekilde olmadığı takdirde buna karşılık da hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, orada ne kendi ne Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını çiğnetmeyeceğimizi defalarca söyledik. Bölgedeki zenginliklerin hakça bölüşülmesini istiyoruz. Kıbrıs bizim milli bir meselemizdir. Geri adım atmamız söz konusu değil. Ülkemizin, milletimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar savunacağız. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini tüm denizlerde koruduk, korumaya devam edeceğiz" dedi.

'LİBYALILARIN MAĞDURİYETİNE, GÖZ YUMMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Libya ile imzalanan mutabakata da değinen Bakan Akar, "Yüzyıllardır beraber yaşadığımız Libyalıların mağduriyetine, onlara yönelik saldırılara göz yummamız mümkün değil" dedi. Mutabakatların uluslararası meşruiyeti olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalandığını vurgulayan Bakan Akar, Libya tezkeresine ilişkin ise "Bize verilen görev neyse bunu da inşallah sonuna kadar yapmak durumundayız. Verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz" diye konuştu. TSK'nın uluslararası barışa da sağladığı katkıya dikkati çeken Bakan Akar, "Şu anda 2 bin 500 civarında TSK personeli üç kıta, 21 bölgede uluslararası ittifaklara uygun şekilde yapılması gereken görevleri başarıyla yapıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Akar, sözlerini Mehmetçiğin yeni yılını kutlayarak, hayırlı, başarılı görevler dileyerek tamamladı.