Bakan Akar: Bu ülkeyi terörden kurtaracağız

Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar "İnşallah bu ülkeyi terörden kurtaracağız. Bunun için olmazsa olmaz, siyasette ve iş hayatında birlik ve beraberlik" dedi.

Bakan Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları ile partililerin katıldığı bayramlaşmada Bakan Akar, memleketin bu dönemde ihtiyacı olan ilk şeyin, birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Tarihimizden, milli manevi değerlerimizden güç almak suretiyle, ruh kökümüzden alacağımız güçle, ileriye bakmak suretiyle, modern araç ve imkanları kullanmak suretiyle bu ülkeye, bu asil millete borcumuzu ödememiz lazım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan atılımlar gerçekten kişilikli ve kimlikli bir siyaset, bütün dünyada Türk'ün, Müslüman'ın adını savunan, ortaya koyan, bunun değerlerini herkese anlatan bir politika ile devam ediyoruz. Bu çerçevede bizlerin de Kayseri olarak İstanbul ve Türkiye olarak yapmamız gereken çok şey olduğunu bilmemiz lazım. Birlik ve beraberlik çok önemli. Türkiye'ye karşı FETÖ-PKK-YPG-DEAŞ ve daha ne olduğu belirsiz onlarca terörist grup bu millete musallat oldu. Bunlara karşı sadece silahlı kuvvetler değil herkesin bilgili ve bilinçli bir şekilde, bunlara karşı bulunduğu yerde yapması gerekeni yapmalı ve tedbir almalıdır. Ordumuz azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor. İnşallah bu ülkeyi terörden kurtaracağız. Bunun için olmazsa olmaz siyasette ve iş hayatında birlik ve beraberlik."

ÖZHASEKİ: BİZİM TARAFIMIZ MİLLETTEN YANA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimi hatırlatarak, "Yıllar içerisinde ufak tefek kırgınlıklar olabilir. Hiç kimse unutmasın ki kıyasıya bir mücadele var. Bu mücadelede bizler tarafız. Bizim tarafımız milletten yanadır. Karşı tarafa baktığımız zaman ise FETÖ'cü alçakların, PKK'lı katillerin nerede olduğunu görürsünüz. Siyasi uzantıları zaten mesajlarını vererek, Cumhur İttifakı'na seçimi kaybettirmek istiyorlar. Bu gerçeklikler karşısında inşallah İstanbul'da yaşayan kardeşlerimizin oradaki tercihi doğrudan yana olacaktır. Hizmet edecek ve hizmet eri olan Binali Yıldırım'dan yana olacaktır. Sayın Binali Yıldırım'ın kafası yıldırım gibi çalışıyor. İstanbul'un sorunlarına çare bulacak tek adam Binali Yıldırım'dır. Uzmanlık alanı da ulaşımdır. İstanbul'a büyük projeleri getiren de kendisidir" dedi.

'ALLAH BİZE HARAM OY NASİP ETMESİN'

Oylar çalındığı için İstanbul seçiminin iptal edildiğini kaydeden Özhaseki, "Tespit edilebilen bin sandıkta oylar resmen çalındı. Tespit edilemeyen binlerce sandıkta her saydığımızda bizim oyumuz artıyor. 754 sandığın başında memur olması gerekirken memur olmayan insanlar var. Partilerin adamları var. 200 sandıkta sayım döküm çizelgelerinde imzalar yok, tutanaklarda imzalar yok. Hükümlülerin, evde oturanların yerine oylar kullanılmış. Biz bunlara itiraz etmeyelim mi? Biz yıllardır milli iradenin sandığa yansıması için mücadele vermiş insanlarız. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok. Allah bize haram oy nasip etmesin. Milletin seçimden yorulduğunu elbette biliyoruz. Gelecek yıllarda güzel işler yapılacak ve ekonomide doğru adımlar atılacaktır. Oylar çalındıysa gerekli adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.



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