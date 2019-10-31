banner314

banner325

Son Dakika

Bakan Akar: Amerikalıların kongreyi bu karardan döndürebileceklerine inanıyorum

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yönelik kararına ilişkin "Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların kongreyi bu karadan döndürebileceklerine, kongreyi bu yanlış yoldan gitmelerini önleyeceklerine...

POLİTİKA 30.10.2019, 13:59
Bakan Akar: Amerikalıların kongreyi bu karardan döndürebileceklerine inanıyorum
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yönelik kararına ilişkin "Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların kongreyi bu karadan döndürebileceklerine, kongreyi bu yanlış yoldan gitmelerini önleyeceklerine inanıyorum" dedi.
Bakan Akar, TBMM'de partisinin grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusu üzerine, ABD Temsilciler Meclisi'nde, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyona ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısının kabul edilmesini değerlendirdi. Bakan Akar, karara ilişkin gerekli çalışmaların yapıldığını, konuyla alakalı idari, hukuki ve siyasi açıklamaların bir kısmının yapıldığını kaydederek, şöyle dedi:
"Biz burada bir taraftan ülkemizin hudutlarını, halkımızın güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde gerekli güvenli bölgeyi oluşturmak suretiyle, Suriyeli kardeşlerimizin evlerindeki topraklarına gönüllülük esasıyla dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız faaliyetler esasında DEAŞ başta olmak üzere YPG, PKK, PYD ne kadar terör örgütü varsa hepsiyle mücadelemizi sürdürmek, yaptığımız şey budur; bu çalışmaların anlaşılması lazım, iyi değerlendirilmesi lazım, bunların yanlış değerlendirilmemesi lazım. Bu çalışmaları yapan TSK'nın, TSK komuta kademesinin herhangi bir şekilde yanlış bir muameleye tabi tutulmaması lazım. Müttefiklik ruhuna, ittifak çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara ve beraber yaptığımız tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların kongreyi bu karadan döndürebileceklerine, kongreyi bu yanlış yoldan gitmelerini önleyeceklerine inanıyorum."
Bakan Akar, TSK'nın 3 bin DEAŞ'lı teröristi Suriye'nin kuzeyinde, 700 civarında DEAŞ'lı teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla bu mücadeleye herhangi bir şekilde zarar vermemek için alınan kararların, yapılan açıklamaların dikkatle yapılmasını, terörle mücadele bakımından çok önemli olduğunu sadece Türk değil aynı zamanda Amerikan kamuoyunun dikkatlerine de sunmak istiyorum" diye konuştu.
'DEVRİYE GÖREVİ YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK'
Bakan Hulusi Akar, Soçi mutabakatına ilişkin de görüşmelerin olumlu bir şekilde tamamlandığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar, Sayın Putin'in kendi heyetine verdiği talimatlar çerçevesinde faaliyetler gerçekleşti. Tabii ki ufak tefek sorunlar olmakla beraber bunlar çözülemeyecek şeyler değil. Bu konuda biz Rusya ile ilişkimizi, temasımızı sürdürüyoruz ve terörle mücadelemizi azimle, kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bunun sonunda bir taraftan ülkemizin, sınırlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlarken diğer taraftan o bölgede bir güvenli bölgenin oluşmasıyla istikrarla, güvenle ve gönüllülük esasına göre Suriyeli kardeşlerimizi topraklarına evlerine göndermeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışma bundan ibaret. Terörle mücadelede ciddi bir mesafe almış bulunuyoruz. Devriye görevi önümüzdeki günlerde, yakın bir zamanda başlayacak" dedi.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5