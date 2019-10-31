Bakan Akar: Amerikalıların kongreyi bu karardan döndürebileceklerine inanıyorum

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yönelik kararına ilişkin "Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların kongreyi bu karadan döndürebileceklerine, kongreyi bu yanlış yoldan gitmelerini önleyeceklerine inanıyorum" dedi.

Bakan Akar, TBMM'de partisinin grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusu üzerine, ABD Temsilciler Meclisi'nde, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyona ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısının kabul edilmesini değerlendirdi. Bakan Akar, karara ilişkin gerekli çalışmaların yapıldığını, konuyla alakalı idari, hukuki ve siyasi açıklamaların bir kısmının yapıldığını kaydederek, şöyle dedi:

"Biz burada bir taraftan ülkemizin hudutlarını, halkımızın güvenliğini sağlamaya çalışırken diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde gerekli güvenli bölgeyi oluşturmak suretiyle, Suriyeli kardeşlerimizin evlerindeki topraklarına gönüllülük esasıyla dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız faaliyetler esasında DEAŞ başta olmak üzere YPG, PKK, PYD ne kadar terör örgütü varsa hepsiyle mücadelemizi sürdürmek, yaptığımız şey budur; bu çalışmaların anlaşılması lazım, iyi değerlendirilmesi lazım, bunların yanlış değerlendirilmemesi lazım. Bu çalışmaları yapan TSK'nın, TSK komuta kademesinin herhangi bir şekilde yanlış bir muameleye tabi tutulmaması lazım. Müttefiklik ruhuna, ittifak çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara ve beraber yaptığımız tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların kongreyi bu karadan döndürebileceklerine, kongreyi bu yanlış yoldan gitmelerini önleyeceklerine inanıyorum."

Bakan Akar, TSK'nın 3 bin DEAŞ'lı teröristi Suriye'nin kuzeyinde, 700 civarında DEAŞ'lı teröristi Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Dolayısıyla bu mücadeleye herhangi bir şekilde zarar vermemek için alınan kararların, yapılan açıklamaların dikkatle yapılmasını, terörle mücadele bakımından çok önemli olduğunu sadece Türk değil aynı zamanda Amerikan kamuoyunun dikkatlerine de sunmak istiyorum" diye konuştu.

'DEVRİYE GÖREVİ YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK'

Bakan Hulusi Akar, Soçi mutabakatına ilişkin de görüşmelerin olumlu bir şekilde tamamlandığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatlar, Sayın Putin'in kendi heyetine verdiği talimatlar çerçevesinde faaliyetler gerçekleşti. Tabii ki ufak tefek sorunlar olmakla beraber bunlar çözülemeyecek şeyler değil. Bu konuda biz Rusya ile ilişkimizi, temasımızı sürdürüyoruz ve terörle mücadelemizi azimle, kararlılıkla devam ettiriyoruz. Bunun sonunda bir taraftan ülkemizin, sınırlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlarken diğer taraftan o bölgede bir güvenli bölgenin oluşmasıyla istikrarla, güvenle ve gönüllülük esasına göre Suriyeli kardeşlerimizi topraklarına evlerine göndermeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışma bundan ibaret. Terörle mücadelede ciddi bir mesafe almış bulunuyoruz. Devriye görevi önümüzdeki günlerde, yakın bir zamanda başlayacak" dedi.