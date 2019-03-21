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Bakan Akar: Amacımız etkin, caydırıcı milli ve yerli savunma sanayi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri ziyareti kapsamında akşam MÜSİAD'ın ev sahipliğinde şehit aileleri ve gazilerin de bulunduğu programa katıldı.

Bakan Akar: Amacımız etkin, caydırıcı milli ve yerli savunma sanayi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri ziyareti kapsamında akşam MÜSİAD'ın ev sahipliğinde şehit aileleri ve gazilerin de bulunduğu programa katıldı.

Toplantıda konuşan Akar bu haftanın çok önemli olduğunu belirterek, "Bugün Kayseri'de savunma sanayi konulu çalışma yapılıyor. Bu nedenle buradayız. İçinde bulunduğumuz hafta çok önemli bir hafta. Çanakkale ruhu ölmedi, ölmeyecek. 7 düvel geldi, dizildi cevabını aldılar gittiler. Birlik ve beraberlik tüm teknoloji ve sayıya karşı bütün dünyaya gösteren Türk milleti ve askeri, terörle mücadelesini eksiksiz göstermektedir. TSK'yı büyük bir aile olarak görüyoruz. Savunma sanayi ile ve geleceğiyle ilgili çalışmalar yapıldı. Savunma sanayinin gelişmesi Kayseri ile gelişmesiyle doğru orantılıdır. Kayseri'de çok önemli bir geçmiş var. 2. Anatamir Bakım merkezinin çok köklü bir geçmişe sahiptir. 500 sanayi kuruluşu içinde 16 Kayseri kuruluşu var ama bu sayının artmasını diliyoruz. 7'inci sanayi kenti olan Kayseri'nin daha ön sıralarda olması lazım. Markalaşmak şarttır. Kendi başınıza yaptığınız çalışmalar yeterli olmayabiliyor" dedi.
Akar, konuşmasına şöyle devam etti: 

"Ciddi bir tecrübe birikimimiz ve makine parkımız oluştu. Savunma sanayindeki yerli ve milli iddiamız mecburiyettir. Etkin, yerli ve yenilikçi savunma sanayisi ile ayakta kalabiliriz.TSK'nın etkin saygın ve caydırıcı olması gerekiyor. Yerlilik ve millilik yüzde 20'ler başladık. Yüzde 70'lere dayandı. Kalitenin artırılması gerekir" 

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