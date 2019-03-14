Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili hususlar ele alınmıştır" denildi.