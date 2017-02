Bakan Ağbal: İcracı hükümetlere ihtiyacımız var

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili, "Biz ülke olarak eğer büyüyeceksek, gelişeceksek ve kalkınacaksak mutlaka ve mutlaka çok hızlı işleyen, çok kararlı, çok yetkin, çok güçlü icracı hükümetlere ihtiyaçlarımız var. İcraat ne kadar güçlü olarsa, ne kadar karar verilebilir olursa o takdirde o ülke o kadar ilerleyebiliyor" dedi.Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir dizi programlara katılmak üzere öğlen saatlerinde karayolu ile Ankara'dan Sivas'a geldi. Bakan Ağbal'ı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilli Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Bakan Ağbal, karşılamanın ardından AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı."REFARANDUM DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRECEK"Burada konuşan Bakan Ağbal, referandum oylamasının Türkiye'nin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek şöyle dedi:"Türkiye son 15 yıldır oloğanüstü bir gelişme gösterdi. Ve Türkiye 2000'li yıllarda saplandığı yerden çıkarak bir başarı öyküsü yazdı. Bunu sizlerin sayesinde yaptı. Biz AK Parti olarak her zaman milletimize güvendik. Ve son 15 yıldır ne zaman sandığı vatandaşın önüne koyduysak vatandaş her şeyin doğrusunu her zaman takdir etti. O açıdan ben inanıyorumki bu 16 Nisan'da referandum sandığı milletin önüne konulduğunda, vatandaş yine bu millet için en hayırlı olanı seçecek ve yeni Türkiye'ye yepyeni bir başlangıç yapılacaktır. O açıdan bu referandum Türkiye'de demokrasiyi güçlendirecek, bu referandum milletin demokrasiye sahip çıktığı bir başlangıç olacak, yine bu referandum Türkiye'nin başarı hikayesine başarılar katan yeni bir başlangıç olacak. O yüzden bu süreçte kim ne derse desin gerçek olan bir şey var ki, Türkiye eğer bu başarı hikayesine devam edecekse bu referandumdan 'evet'le çıkacağız. Buna da mecburuz. Neden? Demokrasi geliştikçe, hukuk devleti geliştikçe ülkeler büyüyor, kalkınıyor ve gelişiyor. Türkiye son 14 yılda eğer büyüdüyse, kalkındıysa ve geliştiyse bu AK Parti'nin hükümetlerinin 14 yıl boyunca bu ülkede demokrasiyi güçlendirmesi sayesinde olmuştur.""İCRACI HÜKÜMETLERE İHYATACIMIZ VAR"Bu sistemle yasama ve yürütme organlarının da daha güçlü olacağını belirten Bakan Ağbal, şunları söyledi:"Ben ekonomist bir insanım. Ekonominin içinde çalışan bir insanım. Biz ülke olarak eğer büyüyeceksek, gelişeceksek ve kalkınacaksak mutlaka ve mutlaka çok hızlı işleyen, çok kararlı, çok yetkin, çok güçlü icracı hükümetlere ihtiyaçlarımız var. İcraat ne kadar güçlü olarsa, ne kadar karar verilebilir olursa o takdirde o ülke o kadar ilerleyebiliyor. Bugün hükümet olarak bir meseleyle karşılaştığımız zaman oturuyoruz, konuşuyoruz ve karar veriyoruz. Ama bakın ben hükümetin içindeki birisi olarak söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şu anki hükümet sisteminden çok daha hızlı, çok daha kararlı, çok daha meselelerin odağına girip karar üretebilecek ve icraat yapabilecek. Onun için, gençliğimiz için ve geleceğimiz için bu sisteme destek vermemiz gerekiyor."

