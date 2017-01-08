Bakan Ağbal: Güçlü olmak için bu sisteme geçmemiz lazım (2)

RESTORE EDİLEN TARİHİ CAMİYİ İNCELEDİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt merkeze bağlı Konursu Köyü'nü ziyaret etti, restorasyon çalışmaları tamamlanan Konursu Ulu Camisi'nde incelemelerde bulundu. Camii ziyareti sonrasında konuşan Bakan Ağbal, "Türkiye coğrafyasında birçok yerde bu şekilde camilerimiz, medreselerimiz var. Bunlara sahip çıkmamız, ayakta tutmamız lazım. Bunlar bize geçmişten gelen, bizim geleceğimize mutlaka devretmemiz gereken emanetler" dedi.

İncelemenin ardından esnafı ziyaret eden Bakan Ağbal, daha sonra Turgut Özal Bulvarı’ndaki köprülü kavşakta dün buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerden Mehmet Gülhan’ın Kaleardı Mahallesi Süleymaniye Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı. Gülhan, ikindi namazı sonrası Kaleardı Mahallesi’nde aile kabristanlığında toprağa verildi. Aileye taziyelerde bulunan Bakan Ağbal, uçakla Ankara'ya gitmek üzere Erzurum’a hareket etti.

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