Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Bakan Ağbal: Bu operasyonu yürütecek ekonomimiz ve bütçemiz var (2)

MATEMATİK ATÖLYESİNİ AÇTI Bayburt’ta bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Zahit Mahallesi’ndeki BAYPROJE Derneği bünyesinde kurulan Matematik Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Bakan Ağbal'ın yanı sıra Bayburt Valisi...

Bakan Ağbal: Bu operasyonu yürütecek ekonomimiz ve bütçemiz var (2)

MATEMATİK ATÖLYESİNİ AÇTI
Bayburt’ta bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Zahit Mahallesi’ndeki BAYPROJE Derneği bünyesinde kurulan Matematik Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Bakan Ağbal'ın yanı sıra Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Çoşkun, BAYPROJE Derneği Başkanı Prof. Dr. Halit Yıldız, kurum amirleri ile öğrenciler katıldı. Bakan Ağbal ve beraberindekiler atölye hakkında bilgiler alıp öğrencilerle bir süre sohbet etti.
'GİRİŞİM VE PROJELERE BAŞLANMALIDIR'
Atölyenin hayırlı olması temennisinde bulunan ve ülkeye zenginlik sağlayacak girişim ve projelere başlanması gerektiğine dikkat çeken Bakan Ağbal, "Bugün artık zenginliğin kaynağı petrol değil, zenginliğin kaynağı bizatihi insandır. Artık nerde olursak olalım, Kaliforniya’da, Londra’da olmamıza gerek yok, Bayburt ilinde de, Demirözü ilçesinde de, Demirözü’nün bir köyünde de, aslında ülkeye zenginlik sağlayacak girişimler ve projelere başlanmalıdır" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314