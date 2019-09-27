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Bahçeli'ye 'hakaret' iddialarına suç duyurusu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, rahatsızlığı ile ilgili hastanede tedavi görmesi üzerine sosyal medyada hakarette bulunduğu iddia edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı. MHP lideri Bahçeli'nin avukatı Nizameddin...
POLİTİKA 27.09.2019, 18:27
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, rahatsızlığı ile ilgili hastanede tedavi görmesi üzerine sosyal medyada hakarette bulunduğu iddia edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.
MHP lideri Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey, Bahçeli’nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunan ve provokatörlük yapan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. Kocabey, yazılı açıklamasında, "MHP liderinin hastalığı üzerinden sosyal medyada yapılan tahrik edici paylaşımlar ve hakaretleri yapan kişilere karşı Ülkücü gençlik çok sert tepki gösterdi. Bu gibi paylaşımlar Ülkücü gençlik arasında çok büyük infiale neden oldu. Sosyal medyada hakaret ve tahrik edici paylaşımlar yapan kişiler hakkında, en kısa sürede gereken hazırlık yapılıp, hukuki işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.
MHP lideri Bahçeli'nin avukatı Nizameddin Kocabey, Bahçeli’nin hastalığı üzerinden sosyal medyada hakaretlerde bulunan ve provokatörlük yapan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağını belirtti. Kocabey, yazılı açıklamasında, "MHP liderinin hastalığı üzerinden sosyal medyada yapılan tahrik edici paylaşımlar ve hakaretleri yapan kişilere karşı Ülkücü gençlik çok sert tepki gösterdi. Bu gibi paylaşımlar Ülkücü gençlik arasında çok büyük infiale neden oldu. Sosyal medyada hakaret ve tahrik edici paylaşımlar yapan kişiler hakkında, en kısa sürede gereken hazırlık yapılıp, hukuki işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.
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