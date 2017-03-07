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Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
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Bahçeli: Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz (Yeniden)

 Nursima KESKİN / ANKARA, () - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan'a bir konferansta yapılan saldırıyı değerlendirerek, "Bir kişi kürsüyü yıkıyor kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir...

Bahçeli: Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz (Yeniden)

 Nursima KESKİN / ANKARA, () - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan'a bir konferansta yapılan saldırıyı değerlendirerek, "Bir kişi kürsüyü yıkıyor kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz" dedi.

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı çağrı sonrası Erdoğan'ın kendisiyle görüşüp görüşmediği sorulan Bahçeli, "Herhangi bir görüşmemiz olmadı. Almanya, Avusturya ve Hollanda yönetiminin tutumları değişmediği taktirde sayın cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gidecekse onu yalnız bırakmayacağım" diye yanıt verdi.

MHP'de disiplin süreci başlatılan partililere ilişkin bir soru üzerine MHP lideri Bahçeli, "Süreç tamamlanmak üzere. Zannederim savunma haklarını kullanmak için verilen süre beklenmektedir" dedi.

"BİR KİŞİ KÜRSÜYÜ YIKIYOR KİMSEYE BİR ŞEY OLMUYOR"

MHP lideri Bahçeli, genel başkan adayı Sinan Oğan'a yapılan saldırıya ilişkin de bir değerlendirmede bulunması istenince "Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz" diye konuştu.

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