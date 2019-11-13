banner314

banner325

Son Dakika

Bahçeli: Türk milleti Cumhurbaşkanımızın yanındadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Milliyetçi Hareket Partisi cesaret ve inanmışlıkla Türkiye'nin tarihi hak ve çıkarlarının arkasındadır, Sayın Erdoğan'ın destekçisidir....

POLİTİKA 13.11.2019, 11:08
Bahçeli: Türk milleti Cumhurbaşkanımızın yanındadır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Milliyetçi Hareket Partisi cesaret ve inanmışlıkla Türkiye'nin tarihi hak ve çıkarlarının arkasındadır, Sayın Erdoğan'ın destekçisidir. ABD'deki zirve görüşmesinden çıkacak sonuç ne olursa olsun Türkiye tek yürektir" dedi. 
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ile iç ve dış siyasi gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, Türkiye-ABD arasındaki siyasi ilişkilerin ve müttefiklik bağlarının sarsıcı ve sancılı bir süreçten geçtiğini, iki ülke arasındaki gerginlik ve güvensizlik atmosferinin günden güne derinleşip, genişlediğini bildirdi.
'ABD'NİN ROTASI TERÖRİZME AÇILMAKTADIR'
Bahçeli, ABD'nin Türkiye'ye karşı terör örgütleriyle aynı cephenin içinde, aynı emel ve eylem kulvarının izinde olduğunu belirterek, "ABD'nin rotası terörizme açılmaktadır. Terörle mücadele sürecimizde ABD'nin maksatlı ve mahsurlu engeller çıkarıp. terör örgütleriyle al takke ver külah içinde olmasının ne hukuken, ne vicdanen, ne de insanlık değerleri bakımından hiçbir izah ve ifadesi yoktur. ABD'nin bilhassa Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmak, terörle mücadelemizi söndürmek amacıyla tevessül ve teşebbüs etmediği karanlık yol ve yöntem neredeyse kalmamıştır. ABD Başkanı'nın PKK/YPG'yi kollayan, 'Mazlum Kobani' kod isimli teröristbaşıyla müzakereyi dayatan, üslup ve seviyesi yerlerde sürünen 9 Ekim 2019 tarihli skandal mektubu eşi benzeri görülmemiş bir rezalet olarak milli hafızalara kazınmıştır. ABD, terör örgütü YPG/PKK'yı alenen desteklemiş, on binlerce TIR dolusu silah yardımıyla tarihin ve insanlığın neresinde durduğunu alçalarak göstermiştir. Öyle bir noktaya gelinmiştir ki, ABD askerleriyle PKK'lı teröristler petrol kuyularını gasp etmek için birlikte devriye turlarına çıkmışlardır" ifadelerini kullandı.
'BOLİVYA'YI TÜRKİYE'YE TAŞIMAYI DENERLERSE BEDELİNİ ÖDERLER'
Bahçeli, Irak'ta ülke genelinde şiddet olaylarının giderek tırmandığını vurgulayarak, "Hong Kong kaynarken, Libya ve Lübnan uçurumun kenarındadır. Şili, Ekvator, Cezayir, İspanya, Fransa, Venezüella, Meksika huzursuz ve bıçak sırtındadır. Yemen, Somali, Sudan, Afganistan ağır sorunlarla boğuşmaktadır. Bolivya'da uzaktan kumandayla darbe gerçekleşmiş, Devlet Başkanı ülkesinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Demokrasi havarileri darbenin ucundan tutmuşlar, darbecileri teşvik ve provoke etmişlerdir. Dünya genelinde yeni ve çok vahim bir darbe mekaniği ekonomik eşitsizlik kılıfıyla, toplumsal memnuniyetsizlik kisvesiyle harekete geçirilmiştir. Yeni dünya düzeninin kapıları karmaşa ve kaos dönemine açılmıştır. Küresel adalet, uluslararası hukuk, insanlık vicdanı, insan hakları ve demokrasi ölümcül yaralar almıştır. Türkiye tehlikeli barbar senaryoların hedef ülkesi halindedir. Türkiye'den bir Suriye veya Irak çıkaramayanlar, şayet Bolivya'yı Türkiye'ye taşımayı denerlerse bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerini bir an olsun akıllarından çıkarmamaları hayatları ve hayırları adına elbette çok yararlı olacaktır" dedi. 
'SONUÇ NE OLURSA OLSUN TÜRKİYE TEK YÜREKTİR'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendiren Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bölgesel ve küresel gelişmelerin sarpa sarıp ülkemizin etrafındaki sinsi kuşatma serpilip sertleşmişken Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ABD Başkanı Trump ile yapacağı tarihi görüşme daha anlamlı, daha önemli bir hale gelmiştir. Dileğimiz iki ülke arasındaki kronik sorunların köklü çözümlere kavuşturulmasıdır. Trump'ın mektup anarşisi, yaptırım resti, aba altında sopa gösterme densizliği pişkince ve bayağı şekilde sürmektedir. Temsilciler Meclisi'yle Senato'daki bir kısım Cumhuriyetçi Senatörün Türkiye'ye bakışları arızalı, şaşı ve mesafelidir.  ABD yönetimi tutarsız, dengesiz, samimiyetsizdir. Şu hususu bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Milliyetçi Hareket Partisi cesaret ve inanmışlıkla Türkiye'nin tarihi hak ve çıkarlarının arkasındadır, Sayın Erdoğan'ın destekçisidir. ABD'deki zirve görüşmesinden çıkacak sonuç ne olursa olsun Türkiye tek yürektir.  FETÖ/PKK/YPG/DEAŞ'ı önce projelendirip sonra da kiralık tetikçi olarak kullananlar Türk milletine boyun eğdiremeyecek, muazzam diriliş ve yükseliş ruhuna kara çalamayacaklardır. Terör örgütleriyle can ciğer kuzu sarması içinde olanlar tercih ve seçimini yapmak durumundadır. Bilinmelidir ki, Sayın Cumhurbaşkanımız yalnız değildir."
'KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASİ ESARETİ KORKUNÇ BOYUTLARDADIR'
Bahçeli, Türkiye'nin çaresiz ve mahkûm ülke olmadığını vurgulayarak, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun siyasi esareti korkunç boyutlardadır. ABD'nin sesi, terör örgütlerinin nefesi, husumet cephesinin bekçisi gibi davranan CHP'nin kimlerle işbirliği içinde olduğu artık iyice bilinmektedir. Milyonlarca fidanın dikilmesinden rahatsız olan CHP'nin, orman yakan teröristlerle, ağaca kıyan şerefsizlerle, vatan evlatlarına kurşun sıkan hainlerle kol kola girmesi, siyasi hesap içinde olması ayıp ve ahlaksızlıktır. ABD'nin telkin ve tesiri altındaki işbirlikçi ve şımarık muhalefet anlayışının Türkiye'yi Bolivya şartlarına sürükleme, sokakları karıştırma, intihar vakalarından toplumsal infial üretme arayışı vatan ve millete tescilli ihanettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmeleri zaafa uğratmak, tarihi ziyareti tartışmaya açmak, hatta peşin yargılarla bir sonuç çıkmayacağını iddia etmek Türkiye'ye haksızlık ve hayasız ithamdır. Sahte kahramanların temel atmama törenleri düzenleyip ucube siyasi sapmanın içine gömüldükleri bugünkü ülke tablosunda kimin milli kimin gayri milli, kimin haktan ve halktan yana kimin husumet ve hıyanetten yana olduğu hepten gün yüzündedir. Türk milleti birdir, bütündür, cihana karşı tek yumruktur. Bugün duamız ABD'de bulunan Türk heyetiyle birliktedir" dedi.

 

Yorumlar (0)
19°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:53
İkindi 15:30
Akşam 17:54
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6