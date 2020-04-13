Bahçeli, Soylu'nun İstifasını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Cumhurbaşkanlığı İletiş Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, istifanın kabul edilmediği ve Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'na devam edeceği bildirildi.

Soylu'nun istifasıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahzeli'de bir değerlendirme yaptı. Soylu'nun görevinin başında olması gerektiğine dikkat çeken Bahçeli sosyal medya hesabında düşüncelerine şöyle ifade etti:

"Terörden ekonomiye, bölgesel sorunlardan küresel dayatmalara varıncaya kadar ülkemiz muazzam bir iradeyle duruş göstermektedir. Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır.

Gelişmeler karşısında Sayın Bakanı’nın istifa kararının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Elbette takdir ve tasarruf Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur.

Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye’nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır."