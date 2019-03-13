Bahçeli: Sonuçlar ne olursa olsun, Cumhur İttifakı yaşayacak (2)

ÇANKIRI'DA KONUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'dan Çankırı'ya geçerek partisi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada toplanan kalabalığa seslenen Bahçeli, Çankırılılardan destek istedi. Bahçeli, 31 Mart yerel seçiminin beka seçimi olduğunu bir kez daha vurguladı. Yerel seçimde, Millet İttifakı'nın öne çıkması halinde önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılacağını kaydeden Bahçeli, şöyle dedi:

"Ardından siyasi istikrarsızlığa yatırım yapacaklar. İçeride zillet ittifakı ve iş birlikçileri, dışarıda Türk ve Türkiye düşmanları eş zamanlı şekilde üzerimize gelecekler, iç barış ve huzur ortamını baltalayacaklar. Terör örgütleri daha da bilenecek, zalimler daha da şevke gelecek. Allah göstermesin, zillet hedefine ulaşırsa şehitlerimizin kemikleri sızlayacak, ecdadımızın ruhu muazzep olacak. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir, tezgah ve karanlık hedefleri mutlaka engellenmelidir. Terörle mücadelenin tavsamaması, Fırat'ı doğusunun temizliği, PKK'nın, YPG'nin kökünün kurutulması, FETÖ'nün bütünüyle imhası için 31 Mart fırsattır, demokratik karar anıdır."

'BİZ İTTİFAKIMIZI SIKLAŞTIRDIK, SAĞLAMLAŞTIRDIK'

Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın yürüyüşünün kaosa doğru olduğunu öne sürerek, şunları söyledi:

"CHP'nin yürüyüşü kriz çıkartmak, teröristleri aklamak içindir. Cumhur İttifakı ise inançlı kadrolarıyla, iradeli yapısıyla parlak ufuklara doğru yürüyüş halindedir. İttifakımız korkaklara karşı cesurların ittifakıdır. İttifakımız yalana dolana karşı ahlakın ve milli duruşun ittifakıdır. İttifakımız, hainlere, eli kanlı teröristlere, onlarla iş birliği yapan CHP'sine, İP'ine, HDP'sine karşı milli bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, en samimi ve en saf duygularla mukaddesatına sahip çıkanların irfanlı ve inançlı ittifakıdır. Cumhur İttifakı, tarihi zaferle dolu Türk milletinin asalet ve hamiyet ittifakıdır. Bu ittifak, binlerce sene önce Orhun'dan tüm dünyaya meydan okuyan bir milletin kudretli ittifakıdır. Biz ittifakımızı sıklaştırdık, sağlamlaştırdık. Nitekim Cumhur İttifakı, Bizans'ı mağlup eden, Söğüt'ten filizlenen, Çanakkale'de yükselen, Sakarya'da şahlanan Türk milletinin muzaffer ittifakıdır. Ne kadar iş birlikçi, ne kadar Türk düşmanı, ne kadar millet muhalifi varsa önümüzdedir, hem vallahi hem billahi her adımımızda biraz daha kaçacaklardır. Her adımımızda saklanacak delik arayacaklardır. Zillet ittifakına tahammül edemeyiz. Çankırılı kardeşim inanıyorum ki vicdanının sesini dinleyecek, gelişmeleri değerlendirecek, kararını verecektir."



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