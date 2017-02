Bahçeli: Rusya askerimizi şehit ediyor, pardon diye geçiştiriyor (2)

"KÜRESEL SİYASETİN NABZI TÜRKİYE'DE ATMAKTADIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisini Konya’daki kampında Türkiye’nin çok çetin, çok çetrefilli, çok çekişmeli günlerden geçtiğini belirterek ''İç ve dış sorun alanlarımız gittikçe karmaşıklaşmakta" dedi.

İngiltere ve Almanya başbakanlarının ziyaretinin ardından ABD'nin de CIA Başkanı'nı Türkiye'ye gönderdiğini kaydeden Bahçeli, şunları söyledi:

"ABD yönetiminin istihbarat başkanını muhatap olarak göndermesi tartışması gereken bir tasarruf olsa da Türkiye ve Ortadoğu'nun ilerleyen günlerde kritik gelişmelere gebe olduğunu bilmek lazım. Nitekim yapılan temaslardan çıkardığımız kadarıyla Ortadoğu'da son olaylar masadadır. Küresel siyasetin nabzı Türkiye'de atmaktadır. Ülkemizin içinde olmadığı, onay vermediği, desteklemediği küresel ve bölgesel siyaset planlamalarının yaşama şansı yok denecek kadar zayıftır. Bunu taraflı tarafsız herkes görmelidir. ABD'nin yeni Başkanı Trump tarafından PKK- PYD-YPG’ye zırhlı araç hatta tank verilmesi, Rusya- ABD arasındaki dar alandaki paslaşmalar ebetteki soğukkanlılıkla ve milli duygularla yorumlanmalıdır. Trump'ın, 7 Müslüman ülkeyi hedef alan ve sonrasında yargı kararıyla durdurulan sorunlu kararnamesi, Almanya Başbakanı'nın İslam ve terörizmi yan yana getiren bozuk ve gaflet yaklaşımı sadece bölgemizi değil tüm dünyayı etkileyecek kırattadır.''u.

VARLIK FONU'NA ELEŞTİRDİ

Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü olması ve hızlı kararlar alması gerektiğini ifade ederken de "Altını kalın olarak çiziyor ve diyorum ki, bu kadar sorun içinde, devlet güçlü olmadığı, seri kararlar alamadığı, yönetimde fiili-hukuki karmaşa sürdüğü müddetçe Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 ruhuyla devamı bu şartlar altında mümkün görülmemektedir. Diğer yandan, ekonomideki durgunluk ciddi boyutlarda, işsizlik ve enflasyonun yanında dövizdeki fren tutmayan artışlar çığ gibi vatandaşlarımızı hedef almaktadır '' dedi.

Bahçeli, Türkiye Varlık Fonu ile ilgili de, ''Ne getirip, ne götüreceği belirsiz olan Türkiye Varlık Fonu’na bazı kurum ve kuruluşlarının devri ve bu doğrultuda cereyan eden tartışmaların seyri de önemli hal almıştır'' diye konuştu.

"ÜLKEMİZ İÇİN YEMİNİMİZ VARDIR^"

MHP'nin ülke için yemini olduğunu, bu yemini bir kere daha ettiklerini belirten Devlet Bahçeli, "Bizim için yeminler bozulmak, çiğnenmek için değil; tutulmak, uğruna gerekirse kendimizi feda etmek içindir" dedi. Bahçeli, bu yemini de şöyle açıkladı:

"Yemin, Türkiye’nin tarihsel hak ve çıkarlarıdır. Yemin, Türklüğün bekası, Ötüken’in buyruğu, Söğüt’ün hatıralarıdır. Yemin, Türk milletinin birliği ve sağlam iradesidir. Yemin, bağımsız yaşama ülküsü, esarete yıldırım gibi inmiş tokattır. Yemin, 19 Mayıs 1919’daki ilk adım, 23 Nisan 1920’deki ilk açılış, 29 Ekim 1923’deki ilk ilanın namusudur'' dedi.

REFERANDUM

Devlet Bahçeli, konuşmasında 16 Nisan günü yapılacak referanduma da değinirken de sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık kalıcı nitelikli bir milli mutabakatın şart olduğunu görüyor, fiili durum ve açmazın bir an önce sonlanarak, töreye uygun devlet düzenin devamını ertelenemez bir hedef görüyoruz. Uzlaşmanın, sorumluluk ruhuyla milli şuuru buluşturmuş, siyasi bir vicdanda vasat ve varlık bulacağına inandık, inanıyoruz. Bizim uzlaşacağımız alan milli ve manevi değerlerle sınırlıdır. Bilhassa 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne soluk aldırmanın, hukuksuzluğa ve devlete musallat olmuş yanlışlığa engel olmanın kaçınılmaz olduğunu mütalaa ettik. Bunu yaparken tarihimize baktık. Buna karar verirken milletimizin beklentilerine ve Yenikapı’da doğmuş birliktelik hukukuna müzahir hareket ettik. Türkiye’nin toparlanması, milli bekanın muhafazası için Türk milliyetçiliğinin devreye girmesi lazımdı.''

"367 TAKOZUNU KOYANLAR SİSTEMSEL DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇMIŞTIR"

2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimine değinen Devlet Bahçeli, ''2007 yılında, TBMM’nde yapılması gereken Cumhurbaşkanı seçiminin önüne 367 toplantı yeter sayısı takozu koyan sorumsuz ve ahmaklar aslında sistemsel değişimin önünü açmışlardır. Bugünlerde, ortalıkta görünmeyen emekli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, cumhuriyet mitinglerini kaldıraç olarak kullanan CHP, eli kanlı aydınlıkçılar, askeri müdahale için açık veya örtülü çağrı yapan demokrasi dışı gruplar kanayan yara haline gelmiş fiili sancının bir numaralı failleri olarak tarihe geçmişlerdir'' diye konuştu.

DEMOKRASİ BEZİRGANI OLARAK ÜNİVERSİTELERİN ÖNÜNDE TEZGAH AÇMIŞLAR

Kanun Hükmünde Kararname ile 4 bin 464 kişinin meslekten ve memuriyetten çıkarılmasını da savunan Devlet Bahçeli, "Bunların aralarında da 330 akademisyenin bulunmasından dolayı üniversiteler önüne nöbetçi protestocu olarak katılanların alayı birden geçmişte Meclis’in Cumhurbaşkanı seçmesine mani olmuşlardı. Şimdi bunlar demokrasi bezirganı olarak üniversitelerin önünde tezgâh açmışlardır" dedi.

Devlet Bahçeli, milliyetçi ve ülkücü öğrenciler üniversitelerde eziyet görürken kimsenin sesinin çıkmadığını ileri sürerek, "Evlatlarımız, mesela Fırat Yılmaz Çakıroğlu göz göre göre, üniversiteye konuşlanmış katil PKK’lıların bıçaklı saldırısıyla şehit olurken, bu gafil ve namertlerin numune de olsa birisinin tepkisini duymaz, protestosuna şahitlik etmezsiniz. Nasıl olsa ölen onlardan birisi değildir. Nasıl olsa mağduriyet onlardan hep uzak kalmıştır. Atalarımız boşuna söylememiş; alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Nitekim olan budur" dedi.

REJİM DEĞİŞİYOR DİYE YAYGARA KOPARAN, SÜFLİLER

Referandumla ilgili konuşmasını sürdüren Bahçeli, ''Rejim değişiyor diye yaygara koparan süfliler, önce kendilerinin vurgun yemiş ve de hiçbir şeye benzemeyen ahlaklarını değiştirmeyi denemelidirler. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle, Türkiye’nin yönetim yapısı netleşirken, kuvvetler arasındaki ayrım da doğal ve olması gereken kulvarına gelmektedir'' diye konuştu.

Bahçeli, 18 maddelik Anayasa değişiklik paketinin demokrasiyi güçlendireceğini ifade ederken de şunları söyledi:

"'Yani Anayasanın ilk dört maddesi üzerinde artık tartışma yapılmasına, akademik gevezeliklere bile hoşgörüyle bakmamız düşünülemeyecektir. Bu bahis kapanmıştır. Bugün karşımızda hayırcı mevzi oluşturup, evet diyenlerin ihanet ettiğini iddia edenler; bugünün Türkiye’si ile Cumhuriyetin kuruluş yılları arasındaki sosyal, siyasal ve hukuksal bağları ve kökleri kopartma tehlikesini bünyelerinde bir virüs gibi taşıdıklarını göremeyecek kadar cehaletin kayalıklarına toslamışlardır.''

Bahçeli, ''CHP’sinden HDP’sine; ÖDP’sinden Perinçekgillere; PKK’sından FETÖ’süne kadar kim ne yaparsa yapsın, Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkma hakkına operasyon yapamayacaklardır'' dedi

MHP'DEKİ HAYIRCI MİLLETVEKİLLERİ

Bahçeli, partisindeki hayırcı milletvekilleri içinde, şöyle konuştu:

''Aramızda bulunuyorken miskin miskin yatıp partimizin lehine hiçbir saygıdeğer çalışma ve gayret göstermeyenlerin, şimdilerde hayır koalisyonuna katılıp çıldırmış gibi gezmeleri, bir bakıma kara mizahtır. Şahsımla ilgili 'bir haftada ne değişti de evet dedi' dedikodusunu üretenlerin, 'Saray- Çankaya- Bahçeli arasında kırmızı hat kuruldu' diyenlerin itham ve tariz dolu imaları ise yalnızca ayaklar altında kalmaya layıktır.''

"CUMHURBAŞKANI'NA CEZAİ SORUMLULUK GETİRECEĞİZ"

Devlet Bahçeli, referandumda niçin evet diyecekleriyle ilgili de şunları söyledi:

"'Evet diyecek, gazi Meclis'in yasama yetkisini güvenceye alacak, daha da etkinleştireceğiz. Evet diyecek, Meclisimizin denetim fonksiyonlarını güçlendireceğiz. Evet diyecek, devlet yönetimindeki fiili zorlama ve açmazı bitirecek, siyaseti toplum sözleşmesinin sınırlarına çekeceğiz. Evet diyecek, yasama, yürütme ve yargı arasındaki hatları kalın olarak çizeceğiz. Evet diyecek, ilk kez Cumhurbaşkanı’na cezai sorumluluk getireceğiz. Evet diyecek, yürütmeyi tek elde toplayıp devletteki karmaşa ve kafa karışıklığını sonlandıracağız. Her evet birliğimize katkı ve yemindir. Her evet esenlik ve selametimize destek ve yemindir. Her evet milletin istiklaline, devletin istikbaline, bayrağın iffetine, vatanın izzetine duadır ve yeminimizdir. Her evet bekamızın hisarlarına koyulmuş tuğla olup bizim için yemindir.''

Devlet Bahçeli, partililere de " Bizim şahsa veya partiye değil, Türkiye’ye evet dediğimizi söyleyiniz" diyerek evet kampanyasını sürdürmeleri talimatını verdi.

