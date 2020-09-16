Bahçeli'nin 'TTB kapatılmalıdır' mesajı ortalığı karıştırdı

Bahçeli: Türk Tabipler Birliği korona kadar tehlikelidir, derhal kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsle mücadelenin yönetilişine eleştiri olarak "Yönetemiyorsunuz Tükeniyoruz" eylemi başlatan Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alarak, TTB'nin derhal kapatılması gerektiğini savundu.

Bahçeli'nin sözlerine sağlıkçılar, meslek örgütleri ve muhalefetten tepki geldi.

MHP liderinin sözleri sonrası "İyi ki TTB var" Twitter'da en çok kullanılan etiketlerden oldu.

TTB Covid-19 salgınından dolayı artan vaka sayısına dikkat çekmek ve yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için #YönetemiyorsunuzTükeniyoruz Haftası ilan etmiş ve hayatını kaybedenlerin anısına sağlık çalışanlarını 1 hafta boyunca siyah kurdele takmaya davet etmişti.

Bahçeli ne dedi?

Bahçeli attığı bir dizi tweette;

"Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış! Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur.

"Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik "Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz" eylemi haince bir tertiptir."

"Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik "Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz" eylemi haince bir tertiptir."

Bahçeli ayrıca koronavirüsle mücadele için bilim insanlarının yeni bir heyet oluşturması gerektiğini de savundu.

Sağlıkçılar ve muhalefetten tepki:

MHP liderinin sözlerine sağlıkçılar, meslek örgütleri ve muhalefetten tepki gelirken, "Bahçeli" ve "İyi ki TTB var" Twitter'da en çok konuşulan konular oldu.

Türk Tabipleri Birliği "İyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki - etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var..." mesajını paylaştı.

Ankara Tabip Odası da Bahçeli'ye tepki olarak 'Hekimlik Andı'nı paylaştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu TTB'ye "İyi ki varsınız" tweeti attı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Bahçeli'yi sorumsuzlukla suçlayarak "Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayız" yazdı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) de Twitter'dan "TTB'ye saldırı halk sağlığına saldırıdır! Başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere, temel hak ve özgürlüklere yönelik saldırılara karşı emek, demokrasi ve halk sağlığı için mücadele veren Türk Tabipleri Birliği'nin yanındayız!!!" açıklamasını yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de "İyi hekimlik ve yüreğimizdeki insan sevgisi kazanacak" mesajı paylaştı.

Hekimler de TTB'ye destek mesajları yazdı.TTB'nin bir haftalık eylemine ABD'deki Türk hekimlerden de destek gelmişti.

Türk Amerikan Hekimler Birliği (Turkish American Medical Association-TAMA) "Türkiye'de sağlık çalışanlarının tükendiğini açıkça görüyoruz. O nedenle, Türk Tabipler Birliğinin bu farkındalık eylemini yürekten destekliyoruz ve Amerika'daki Türk hekimler olarak her zaman yanlarında olduğumuzu bildirmek istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.