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Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında turladı. Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 1977 model eski otomobiliyle Başkent sokaklarında turlarken çekilen videosu,...
POLİTİKA 27.08.2019, 16:34
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobille Başkent sokaklarında turladı.
Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 1977 model eski otomobiliyle Başkent sokaklarında turlarken çekilen videosu, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kendi kullandığı otomobilde Neşet Ertaş'ın 'Türkü sever, türkü söyler; Türk'üm diye' türküsünü dinleyen Bahçeli, trafikte kendisini selamlayan vatandaşlara bozkurt işareti yaparak karşılık verdi.
Klasik otomobillere olan tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 1977 model eski otomobiliyle Başkent sokaklarında turlarken çekilen videosu, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kendi kullandığı otomobilde Neşet Ertaş'ın 'Türkü sever, türkü söyler; Türk'üm diye' türküsünü dinleyen Bahçeli, trafikte kendisini selamlayan vatandaşlara bozkurt işareti yaparak karşılık verdi.
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