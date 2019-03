Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuva-i Milliye değil Kuva-i İnzibatiye'dir

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Atatürk’ün CHP’sinin PKK’lılarla bir araya geldiğini görmek bu partinin geçmişi açısından utanç kaynağı, rezalet yumağı, yüz kızartıcıdır. Kılıçdaroğlu'nun çizgisi Kuva-ı Milliye değil olsa olsa Kuva-i İnzibatiyedir" dedi.MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Yozgat’ta düzenlediği mitingde halka hitap etti. Yozgat Cumhuriyet Alanı'ndaki mitingde konuşan Bahçeli, Millet İttifakı'nı oluşturan partileri ve onlara destek veren partileri eleştirdi. Bahçeli, "Sağduyulu CHP seçmenlerine açık çağrımdır. Bu Kılıçdaroğlu’ndan kurtulun, CHP’ye çöreklenmiş defolu siyasetçileri sırtınızdan atın. Kim ne söylerse söylesin, 31 Mart seçimleri bir beka seçimidir. Bu seferki seçimler ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacaktır" dedi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açmak isteyenlerin boş durmadığını ifade eden Bahçeli, şöyle dedi:"24 Haziran seçimlerinin rövanşını almak isteyenler el ovuşturuyor. Milli birlik ve beraberliğimize hasım odaklar, 31 Mart’a kaos ve kriz gözüyle bakıyorlar. Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olanlar her çirkefliğe, her çürümüşlüğe tevessül ediyorlar. İstikrardan korkanlar son şanslarını deniyorlar, son kozlarını oynuyorlar. Huzur ve refahı milletimize çok görenler pusuda. Bekamızı tehdit edenler kuyrukta. Geleceğimizi kundaklamak isteyenler iftiralara sarıldılar. Güçlü Türkiye arzumuzu kıskananlar zilletin safında toplandılar. 'Lider ülke Türkiye' ülkümüzü yok sayanlar kapı kapı fitne taşıyorlar. Hepsini görüyor, hepsini biliyor, alayını tanıyorsunuz."'HEDEFLERİ TÜRKİYE’NİN İSTİKRARSIZLIĞIDIR'Normal şartlarda birbirlerine selam vermeyecek olanların zillet kafilesinde buluştuğunu söyleyen Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü: "CHP-HDP-SP-İP-ÖDP bir olmuş, birlikte olmuş mahvımızı planlayanlarla omuz omuza vermişlerdir. Sırtlarını Kandil ve Pensilvanya’ya dayamışlardır. Normal şartlarda birbirlerine selam vermeyecek olanlar, zillet kafilesinde buluşmuşlardır. Hedefleri Türkiye’nin istikrarsızlığıdır. Hedefleri bölünme senaryolarına çanak tutmaktır. Gayeleri Türkiye’yi geriye götürmektir. Bunları yaparken PKK’nın siyasi uzantılarıyla hareket etmekten gocunmuyorlar. Belediye meclis üyelikleri üzerinde kirli pazarlık yapıyorlar. Belediyelerde yeni bir çukur ve hendek siyasetine kapı aralıyorlar. Ey densizler, bre gafiller! Zillet oradaysa millet burada."POLONYA’DA EVLADIMIZI ŞEHİT ETTİLERVatanın sahipsiz olmadığına dikkat çeken Bahçeli, "Allah’a şükürler olsun ki bu vatan sahipsiz değildir. İşte Yozgat bunun canlı ispatıdır. Bu aziz millet çaresiz değildir. İşte Yozgat bunun güvencesidir. Yozgat suskun değildir, durgun değildir, yorgun hiç değildir. Polonya’da yaşı henüz 21 olan Furkan evladımızı şehit eden alçak teröristlerle yol yürüyenlere Yozgat hesap soracaktır. Bebek katilleriyle siyaset yapanlara Yozgat dünyayı dar edecektir. Ezanla dalga geçen, Kürdistan’a göz kırpan CHP’ye Yozgat haddini bildirecektir. HDP’yle aynı karede olan İP’e Yozgat tahammül etmeyecek, sabır göstermeyecek, kurulan şer oyunları mutlaka bozacaktır" dedi.'SİLİNDİR GİBİ EZİP GEÇMEYE YEMİNLİYİZ'Türkiye’nin siyasi, sosyal ve ekonomik olarak çembere alındığını belirten Bahçeli, şöyle dedi:"Milli bekamız bıçak sırtında, milli güvenliğimiz diken üstündedir. Biz birlik için beka diyoruz, biz gelecek için beka diyoruz, biz istiklal için beka diyoruz, biz namerde muhtaç olmamak için beka diyoruz ve biz ebediyete kadar yaşamak için beka kararındayız. Zillete boyun eğmeyiz. Zalime umut bağlamayız. İllete geçit vermeyiz. Türkiye’nin yükselişini engellemek isteyenlere fırsat tanımayız. CHP Genel Başkanı YPG’yi aklayadursun, biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz, kararlıyız. CHP-HDP-İP-SP-ÖDP boncuk gibi dizilmiş, Kandil’in yörüngesine, Pensilvanya’nın dümen suyuna girmiştir. CHP, PKK’yı besiye çekmiş, kuluçkaya yatırmıştır. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Bunlardan da bir yol olmaz. Atatürk’ün CHP’sinin PKK’lılarla bir araya geldiğini görmek bu partinin geçmişi açısından utanç kaynağı, rezalet yumağı, yüz kızartıcıdır. Kılıçdaroğlu’nun çizgisi Kuva-ı Milliye değil olsa olsa Kuva-i İnzibatiyedir."'ZİLLETE ORTAK OLMAYIN'MHP lideri Devlet Bahçeli, umutların diri olduğunu vurgulayarak, "Umut varsa istikrar ayaktadır. İP’in, PKK’nın siyasi uzantılarıyla 'al gülüm ver gülüm' ilişkisi ayyuka çıkmıştır. Sözde Iğdır’da aday çıkarmamışlardı. Ama Kandil’in Iğdır adayı İP’in aday çıkarmamasına teşekkür ederek karşılık vermiştir. Meral bunlara kardeş, Temel yandaş, Kemal ise yoldaşlık yapmıştır. Bu vesile ile bir zamanlar partimizde bulunmuş ve bir sebepten dolayı İP’e gitmiş, bundan dolayı da şu anda pişmanlık duyan kardeşlerime açık çağrımdır; zillete ortak olmayın, yanlışa kucak açmayın. Gelin helalleşelim ve 2023’ün lider ülke Türkiye’sine birlikte yürüyelim. Biz milli beka davasını sonuna kadar savunacağız. Biz Türk milleti için her fedakarlığa hazır olacağız. Cumhur İttifakı milli istiklalin namusudur. Cumhur İttifakı milli istikbalin müdafaa ruhudur" diye konuştu.'KUVA-İ İNZİBATİYEKuvâ-i İnzibâtiye: Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul Hükümeti'nin Kuvâ-yi Milliye'ye karşı kurduğu askeri örgüt. Birleşik Krallık, Damat Ferit hükümetine 7 Nisan 1920 tarihinde Hilafet Ordusu'nun kurulması için izin verdi. 18 Nisan tarihinde kuruldu.