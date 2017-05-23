Bahçeli: 'İsterse babamın oğlu olsun' sözünden sonra bahane tükenmiştir (2)

BAHÇELİ'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A: HAYIRLI OLSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısı çıkışında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti 3'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçildiği; ancak bunun tartışmaları beraberinde getirdiği hatırlatılan MHP lideri Bahçeli, şöyle konuştu:

"Tartışmaları bitirmeyen bir anlayış Türkiye'de var olduğu müddetçe yapılacak her güzel hareket gölgelenecektir. Bunu bilmek gerekmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi 3. Olağanüstü Büyük Kongresini büyük bir kalabalık ve görkemle gerçekleştirmiştir ve kurucusu olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey cumhurbaşkanlığı görevinin yanında partinin genel başkanlık görevini de üstlenmiş bulunmaktadır. Hayırlı uğurlu olsun demek lazım"

Nursima KESKİN / ANKARA, ()

