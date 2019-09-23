Bahçeli, hastanede (3)

AK PARTİ'DEN BAHÇELİ'YE ZİYARET

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bostancı, 'ya yaptığı açıklamada, "Sayın Bahçeli'nin sağlık durumu iyi. Rutin kontrollerini yaptırıyor" dedi. Muş ise "Sayın Bahçeli'yi hastanede ziyaret ettik, sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldık" diye konuştu.



