Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

Bahçeli, eski model otomobilini Kayseri Milletvekili Ersoy'a hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta Ankara turu attığı eski model otomobilini, partisinin Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti. Klasik otomobil tutkusu ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen 6 Mayıs'ta Ankara sokaklarında...

Bahçeli, eski model otomobilini Kayseri Milletvekili Ersoy'a hediye etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta Ankara turu attığı eski model otomobilini, partisinin Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti.
Klasik otomobil tutkusu ile bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen 6 Mayıs'ta Ankara sokaklarında tur attığı 06 BJK 001 plakalı 1988 model Ford Mustang marka otomobilini, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a hediye etti. Ersoy, parti genel merkezi otoparkında, aracı kendisine hediye ederken Bahçeli ile çekilen fotoğraflarını, sosyal medya hesabı Facebook'ta paylaştı. Ersoy, yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli beyefendinin şahsımı onurlandırarak hediye olarak emanet ettiği Mustang marka aracını elini öpüp, hayır duasını alarak teslim aldım. Bu manevi hediye ailemizin en kutsal emanetlerinden sayılarak, kuşaktan kuşağa aktarılacaktır. Rabbim Sayın Genel Başkanımıza uzun ömürler ihsan eylesin, başımızdan eksik etmesin. Ne Mutlu Türküm diyene! Ne mutlu liderimizle yol arkadaşı olan tüm ülküdaşlarımıza" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328