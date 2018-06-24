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Bahçeli'den Suruç açıklaması 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suruç'ta 'blok oy' kullanıldığı iddialarına ilişkin, "Bilgi sahibi değilim, ancak İçişleri Bakanı ve diğer yetkili kuruluşların sorumluları, gerekli her türlü tedbiri almıştır. Hiçbir engelleyici...

Bahçeli'den Suruç açıklaması 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suruç'ta 'blok oy' kullanıldığı iddialarına ilişkin, "Bilgi sahibi değilim, ancak İçişleri Bakanı ve diğer yetkili kuruluşların sorumluları, gerekli her türlü tedbiri almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu'nda 1297 nolu sandıkta oyunu kullandı. Seçimin millet açısından önemli olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, “24 Haziran Milletimiz açısından önemli bir gündür. Cumhuriyetinize, devletimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz. Huzur ve güven ortamında sağlıklı bir seçimde, yeni bir döneme Türkiye girecektir. Bütün siyasi parti adaylarına başarılar diliyorum" dedi.
Devlet Bahçeli, "Suruç'ta, sandıklara belirsiz kişilerce zarflar içinde oy atılma görüntüleri ortaya çıktı, ne diyorsunuz?" sorusunu, "Henüz bir bilgi sahibi değilim, ancak İçişleri Bakanı ve diğer yetkili kuruluşların sorumluları, gerekli her türlü tedbiri almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır. Sonuç itibariyle sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır" diye yanıtladı.

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