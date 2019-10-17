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Bahçeli'den oğlunu kaybeden Semih Yalçın'a taziye mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Ankara Kalesi'nde surlardan kayalıklara düşerek yaşamını yitiren oğlu Turan İlteber Yalçın için taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı...
POLİTİKA 17.10.2019, 20:39
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın Ankara Kalesi'nde surlardan kayalıklara düşerek yaşamını yitiren oğlu Turan İlteber Yalçın için taziye mesajı paylaştı.
Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, çok değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın emek emek büyütüp yetiştirdiği tertemiz evladı Turan İlteber Yalçın'ın elim bir kaza sonucunda hayatını kaybetmesinden gerçekten de büyük bir üzüntü duydum. Evladımızın acısı yalnızca ailesinin değil hepimizin müşterek acısıdır. Elbette hüzün dönemleri bölüşüldükçe zayıflayacak, kasvetli ve kederli günler paylaşıldıkça azalacaktır. Değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’ın ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyorum. Merhum Turan İlteber evladımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, mekânı cennet olsun diyorum. Başta Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Edip Semih Yalçın olmak üzere muhterem ailesine ve camiamıza sabır, metanet ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, çok değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın emek emek büyütüp yetiştirdiği tertemiz evladı Turan İlteber Yalçın'ın elim bir kaza sonucunda hayatını kaybetmesinden gerçekten de büyük bir üzüntü duydum. Evladımızın acısı yalnızca ailesinin değil hepimizin müşterek acısıdır. Elbette hüzün dönemleri bölüşüldükçe zayıflayacak, kasvetli ve kederli günler paylaşıldıkça azalacaktır. Değerli dava arkadaşım Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’ın ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyorum. Merhum Turan İlteber evladımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, mekânı cennet olsun diyorum. Başta Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Edip Semih Yalçın olmak üzere muhterem ailesine ve camiamıza sabır, metanet ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
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