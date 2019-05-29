Bahçeli'den 'İstanbul'un fethi' mesajı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "566 yıl önce Türk milleti, Efendimiz tarafından fethi müjdelenen İstanbul'a bileğinin hakkıyla, aklının marifetiyle, inanmışlığının lütfuyla mührünü vurmuştur. Bu mührün sökülmesi, bu mührün silinmesi imkansız olduğu gibi, bunu düşünenler vahim bir sapmanın ve sapkınlığın içindedir" dedi.

Bahçeli, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı. Bahçeli, "Fetih, muazzam bir sıçrama hali, müstesna bir yükseliş hamlesi, mübarek bir mücadelenin mükâfatıdır. Fazilet olmadan, Fatih bulunmadan, fedakârlık gösterilmeden, fakih ve falih bir irade sergilenmeden muktedir ve mutlak bir fethin gerçekleşmesi mümkün değildir. Fetih canlı ve dinamik bir süreçtir. Nitekim büyük fetihlerin sonuçları asırlar boyunca yankı bulmuş, çağların akış ve ilerleyişini temelinden etkilemiştir" dedi.

'FETİH, SABRIN, SEVGİNİN, İMANIN İRADESİDİR'

Bahçeli, İstanbul'un fethinin, gelmiş geçmiş en büyük, en görkemli ve en göz alıcı fetihlerden birisi olduğunu, bu sayede tarihin aktığı yatakla birlikte insanlık, coğrafyalar, medeniyet ve kültürlerin değişime uğradığını belirtti. Bahçeli, şöyle dedi:

"Fetih bir işgal ve istila değil; sabrın, sevginin, imanın iradesidir. 566 yıl önce Türk milleti, Efendimiz tarafından fethi müjdelenen İstanbul'a bileğinin hakkıyla, aklının marifetiyle, inanmışlığının lütfuyla mührünü vurmuştur. Bu mührün sökülmesi, bu mührün silinmesi imkansız olduğu gibi, bunu düşünenler vahim bir sapmanın ve sapkınlığın içindedir. Mehmedimizi Fatih, Konstantinopolis'i İstanbul yapan; hilali haçın önüne çıkaran, çan seslerini susturup, ezanımızı yücelten fetih, Türk milletinin muhteşem bir kazanım ve iftiharıdır. Fethimiz uzun bir hazırlık devresinin, yüzyılları bulan arayış ve ülkünün kutlu bir mahsulüdür. Fetih hareketiyle birlikte zulüm bitmiş, köhnelik son bulmuş, karanlığın perdesi inmiş, kalleş ve kötürüm emeller çöpe gitmiş; mukaddes ümitler, muzaffer özlemler, harcı muzafferlik ve muvaffakiyetle karılmış Türklüğün mukadderatı hamd olsun kazanmıştır."

'FETHİMİZ KUTLU OLSUN'

Bahçeli, "İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümünde cihangir hükümdarımız Fatih’i, fetihte görev alan kahraman ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları sulayan muhterem şehitlerimizi rahmetle, hürmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, Rabbim hepsinden razı olsun. Fethimiz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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