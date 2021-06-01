Bahçeli'den; Erken Seçim açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda Erken seçim ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. CHP Lideiri Kemal Kılıdaroğlu'nun ABD Başkanı Biden'in dümen suyuna girdiğini vurguladı.. İşte Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

Teşkilatlarımız diridir, dengelidir, dava mücadelemizi inanmışlıkla ifa etmektedir. Partimizin yetkili kurumları işlerini azimle sürdürmektedir.

MHP önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben rehberliğinde hareket etmektedir. Nihayetinde kazanan Türk milleti olsun diyoruz. Geleceğe umutla bakıyoruz.

Duymayan varsa tekrar edeyim biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik. Türkiye’mizi meşgul eden her sorunla ilgili yapıcı düşüncelerimiz meydandadır. MHP olarak kendimize güveniyoruz.

Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. İlkesizlerin bağımsız bir iradesi olamaz.

Zillet partileri zalimlerin elindeki kozdur. Yeter ki ağızlarına bal sürülsün, sinek gibidirler pekmezciyi hemen tanırlar. Bunlara göre etek öpmekle dudak kirlenmez. Fitnecidirler. Türkiye işte böylesi bir muhalefete maruzdur.

Siyasette erdem yoksa entrika hakimdir. Erken seçime karşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu nereye kaybolmuştur.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu ve diğer yandaşları bu operasyonların siyaset ayağıdır. Biden'ın dümen suyuna giren, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği sahibinin sesidir. Türk milleti böylesi bir tuzağa düşmeyecektir. Oyun büyük, oyun sinsi, oyun karanlıktır. CHP yönetiminin makam ve koltuk uğruna Türkiye'nin karşısına geçmesi zillet değil de nedir! CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesi isteniyor. Belli ki acelesi var, milletten korkulur mu diye soruyor. Desteksiz sallayan Kılıçdaroğlu, seçimlerin yapılıp yapılmamasıyla ilgili referandumdan bahsediyor. Yalan makinesi olmakla kalmıyor terör örgütlerinin neşesi olduğunu görmüyor, göremiyor.

Kılıçdaroğlu masal anlatmasın. Mafyanın CHP'ye boyalı medyaya nasıl nüfuz ettiğini, kafese nasıl yerleştirdiğini görmeyen kalmamıştır. CHP yönetimi öyle bir hal almıştır ki düğüne götürseniz zurna beğenmezler. Tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zorlama, fazla hesap hatası yapma, ülkemizin erken seçim diye bir gündemi yoktur. Bunu da kiralık aklından çıkarma. Seçimlere bugün itibariyle 754 gün kalmıştır.

ATATÜRK'E HAKARET İDDİASI

Atatürk bizim simgemizdir, ona laf yoktur. Baş giderse börk gider, bir daha da geri gelmez. Atatürk'e tahammülsüzlük Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür. Keskin önyargılarla Atatürk düşmanlığı yapmak hiyanete hizmettir. Atatürk alerjisini nasıl okumalıyız? Her güzel ve memnuniyet verici gelişmelerin yaşandığı dönemde suyu bulandıran, Müslüman kisvesi altında yapanların amacı provokasyondur. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Herkes uyanık olmak zorundadır.

Atatürk milli birliğimizin ortak paydasıdır. Atatürk'e dil uzatanlar daha iyi Müslüman olduğu mu sanıyorlar? Atatürk düşmanlığı yapmak ihanete hizmettir. Ey kendini bilmez akılsızlar, Atatürk'ümüzden ne istiyorsunuz!