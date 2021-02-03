Bahçeli'den çok tartışılacak Boğaziçi yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden gösterilere ilişkin, "Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynuyorlar, tahammül test ediliyor" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'den milletvekili ve belediye başkan aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından öğrencilerin bir aydır sürdürdüğü protestolara çok sert tepki gösterdi.

Bahçeli, "Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür." ifadelerini kullandı. "Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor."

Bahçeli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Öğrenci başka terörist başkadır. Aynısı Boğaziçi Üniversitesi’nde olduğu gibi, bu ikisi birbirine karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine ve kimliğine bürünürse ne huzur ne de sükûnet kalacaktır. Bu işin şakası yoktur. Ağırlaşan meselenin hafife alınacak tarafı yoktur." düşüncesini dile getirdi.

Bahçeli, "Aydınım diye geçinen zavallılar, sivil toplum kuruluş hüviyeti taşıyan fırsatçılar, demokrasi ve hukuk sınırları içinde siyaset yaptığını zanneden gafiller tarihi yanlıştadır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir." ifadesini kullandı.

Bahçeli şunları kaydetti:

"En son vuku bulan olaylarda 108 kişi emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Bunlardan 101 kişinin söz konusu üniversiteyle ne bağı ne de bağlantısı vardır. Üstelik 79’u da DHKP-C ve TKP-ML örgüt üyesidir. Ne zamandır teröristler öğrenci olmuştur?

"ÇOCUK VEYA ÖĞRENCİ DEDİKLERİ VANDALDIR"

"CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasa dışı örgüt üyelerine “Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye’nin evlatları” diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır. Türkiye’nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür. Bu tip bayağı senaryoları çok gördük. Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Hiç kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır."