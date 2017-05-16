Bahçeli: Cumhurbaşkanı, ABD'ye gitmekle isabetli bir karar almıştır; MHP de yanındadır / Fotoğraflar
16 Mayıs 2017 Salı 11:31
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