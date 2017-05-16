Bahçeli: Cumhurbaşkanı, ABD'ye gitmekle isabetli bir karar almıştır; MHP de yanındadır (2)

BAHÇELİ'DEN 'AÇLIK GREVİ' AÇIKLAMASI: VAZGEÇMELERİNİ TAVSİYE EDERİM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, KHK ile ihraç edildikleri görevlerine geri dönmek için açlık grevinde bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında "Açlık grevinden vazgeçmelerini tavsiye ederim" dedi.

MHP lideri Bahçeli, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mesleklerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevinde bulunmasına ilişkin şunları söyledi:

"Açlık grevi yapılmış, denenmiş bir yöntemdir; sonuç alınmamıştır. O bakımdan açlık grevlerine tahrik ve teşvik etmek oralara kadar giderek, açlık grevinde bulunanları başka bir amaçlara doğru bir direniş hareketinin öncüsüymüş gibi takdim etmek yanlıştır. Açlık grevinden vazgeçmelerini tavsiye ederim"