Bahçeli: AB, egemenlik haklarımıza zarar vermeye teveccüh etmiştir(2)

BAHÇELİ BARTIN'DA KONUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bartın Belediye Başkanı MHP’li Cemal Akın’ı ziyaret etti. Ardından halka seslenen Bahçeli, Türkiye’nin varlığını, geleceğini ve sınırlarını hayati derecede etkileyecek düzeyde beka sorunları olduğunu belirterek, “Beka gerçektir geneldir, gelecektir, siyaset üstü bir meseledir. Milli beka varsa Bartın da huzur umut vardır, istikbal özlemleri canlıdır. Beka sorununu ihmal edenler, inkar edenler, yok sayanlar, nereden çıkan bu beka diyenler çarpık siyasetin çelimsiz ve çıkarcı mensuplarıdır. Bunlar milletimizin bin yıllık kardeşliğini ve milli kimliğini aşındıracak risk ve tehditleri perdeleyen gafillerdir. Bunlar Türkiye’nin hükümdarlık gücünü kaybettirecek, milli devleti ortadan kaldıracak, stratejik çözülme ve siyasal dağılma tehlikesine gözlerini yuman, kulaklarını tıkayan köksüzlerdir. Türkiye ayrışmış, bölünmüş umurlarında değildir. Milletimizi koruyacak güvenlik duvarları tahrip oldukça tutarsızlık, teslimiyetçilik, tahkim oldukça şer odakları hakaret ve hıyanet ittifakları iş birliği cepheler takviye oldukça zillet çamurunda çırpınanların yüzüne kan gelmektedir” dedi.

‘TERÖRİSTLER DÖKTÜKLERİ KANDA BOĞULACAKTIR’

Bahçeli, Türkiye’nin zora girmesini isteyenlerin bugünlerde yoğun mesai içerisinde olduklarını ifade ederek, şöyle dedi:

“Bir yanda özellikle FETÖ ve PKK’yı kapsamına alan terörle mücadele sürecinin içindeyiz diğer yandan ekonomik saldırılara göğüs germenin çabasındayız. Bir yanda CHP’nin, HDP’nin, İP’in aldatma kampanyaları ve yalan rüzgarlarıyla uğraşıyoruz. Diğer yanda ABD ve AB yaptırım tehditlerine cesaretle direniyoruz. Hemen hemen her gün şehit veriyoruz. Al bayrağa sarılı şehit mensupları omuzlarda taşınarak vatan topraklarına emanet ediliyor. Gelen kara haberler milletimizin yüreğini kavuruyor, hepimizi kedere boğuyor. Teröristler sınır içinde saldırıyor, sınır ötesinde saldırıyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde PKK’lı teröristlerin araziye yerleştirdikleri patlayıcıların infilakı sonucunda 8 yaşında Ayaz Güloğlu ile kardeşi 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu hayata veda etmişlerdir. Bölücü terör örgütü çocuklara kast etmektedir. PKK, yöre insanımızın can düşmanıdır. Dirliğimize, birliğimize, beraberliğimize suikast düzenlemektedir. Şu rezilliğe bakınız ki, Tunceli’nin Komünist Belediye Başkan’ından PKK’ya tepki gelmemiştir. HDP’nin PKK’ya en küçük itirazı da duyulmamıştır. Terörle arasına mesafe koymayan çürümüşlerin niyetleri bellidir. Askerlerimiz şehit edilirken, yavrularımız hayattan kopartılırken sessiz kalanlar, saman altından su yürütenler, üç maymunu oynayanlar hem bu dünyada hem de ilahi adalet karşısında hesap verecek rezillerdir. Allah’ın izniyle teröristler döktükleri kanlarda boğulacaklardır. Türkiye buna muktedirdir, gücü yetecektir. Ülkemiz terör sorununun üstesinden mutlaka gelmelidir. Hükümete konuyla ilgili desteğimiz tamdır.”

ESKİ BAŞBAKAN DAVUTOĞLU’NA CEVAP VERDİ

Bahçeli, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıklamaları üzerine şöyle konuştu:

“Türkiye’nin bir dönemini karanlığa iten, doğuda başka batıda başka, güneyde başka kuzeyde başka konuşan Serok Ahmet’in partimize yönelik kendisi gibi düşük profilli ithamları aynen şahsına dönmüştür. Sabık Başbakan geçtiğimiz günlerde demiş ki; 'MHP ile ittifakta Kürt oylarını kaybetme ihtimalimiz olduğu için Meclis'teki çoğunluğu kaybedeceğimizi Cumhurbaşkanına ilettim.' Bu dil bölücü bir dildir, bu ağız hayasızdır, hasmanedir, hezeyan içindedir. Bu üslup bozguncu ve buruşuk bir üsluptur. Türkiye’nin stratejik çukurda boğulması için varını yoğunu ortaya koyan bir şahsın Cumhur İttifakı’nı dinamitleme çabası ahlaksız bir tertip, akılsız bir teşebbüstür. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kürtlerle ihtilafı varmış gibi değerlendirmelerde bulunmak, partimizi Kürt karşıtı gibi sunmak tarihe, ecdada, vatana, millete çok ağır hakaret ve hıyanettir. Serok seviyesizdir, kötürümdür, nifak aşılamakla meşguldür. Bir zamanlar Kobani’yi selamlayan, PKK’ya, PYD’ye zeytin dalı uzatan Serok hangi yüzle konuşmaktadır? Bu ne cüret, bu ne cesarettir? Türkiye’nin başına onca belayı saran, dış politikada felaketten felakete savrulan, ucuz ve temelsiz siyasetle ülkemizi uçurumun kenarına kadar sürükleyen bu şahıs kime ne anlatmaktadır?”

‘TÜRKİYE 2023 HEDEFLERİNE MUTLAKA ULAŞACAKTIR’

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın iradesini muhafaza edeceğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yönetim ve millet hayatına mühür vurarak, ülkeyi parlak bir geleceğe taşıyacağını ifade ederek, “Serok ve işbirlikçi çevreler Cumhur İttifakı’ndan rahatsız olan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne kulp takmak için ortam ve durum kollayan zavallılardır. Türk milleti bunları çok iyi tanımaktadır. Bartınlı kardeşlerim bunları gayet iyi bilmektedir. Ancak ne yapsalar, hangi iftirayı atsalar boştur, boşunadır. Stratejik kabusa bir daha asla dönülmeyecektir. Türkiye Serok’un icazetli yönetimine bir daha maruz kalmayacaktır. Türkiye tıpkı Serok'tan kurtulduğu gibi artık ağırlıklarından da kurtulacaktır. 2023 hedeflerine mutlaka ulaşılacaktır” dedi.

ABD’YE F-35 ELEŞTİRİSİ

ABD’nin F-35 programından Türkiye’yi çıkartacağı yönünde açıklamalarını hatırlatan Bahçeli, şöyle dedi:

“Varsın alayı üstümüze gelsinler. Varsın hepsi birden yaptırım kozlarıyla avunsunlar. Ancak şunu bilsinler ki, Türkiye’yi teslim alamazlar, bağımsızlığına gölge düşüremezler, tarihi yürüyüşüne set çekemezler. Türk milleti büyüktür. Türkiye güçlü bir devlettir. Her zorluğun üstesinden gelinecektir. Milli birlik ve beraberliğimiz yaşadığı müddetçe hiçbir engel bizi durduramayacaktır. Hiç kimseye eyvallahımız yoktur.”

Ayhan ACAR-Gürkay GÜNDOĞAN/BARTIN,()

FOTOĞRAFLI