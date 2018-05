Bahçeli, 5 ilde bölge istişare toplantıları yapacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimleri kapsamında 5 ilde bölge istişare toplantıları gerçekleştirecek.

MHP Lideri Bahçeli, '24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl' temalı bölge istişare toplantılarını Sivas, Kayseri, Konya, Bursa ve İzmir'de 30 il teşkilatıyla yapacak. Bu kapsamda 6 Haziran'da Sivas'ta olacak Bahçeli'nin 7 Haziran'da Kayseri’de gerçekleştireceği bölge istişare toplantısına Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kırşehir’den partililer katılacak. Kadir Has Kongre Merkezi'nde saat 14.00’te gerçekleştirilecek toplantı konusunda bir açıklama yapan MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, seçim kararının verilmesinin ardından çalışmalara ilk başlayan teşkilatlardan birisinin Kayseri olduğunu belirterek, “Adaylarımızın erken açıklanmasının ardından sahalara ilk çıkan parti MHP oldu. Tüm adaylarımız, il ve ilçe teşkilatlarımız her gün ramazan ayı olmasına dağmen hiç durmadan mola vermeden çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah emeklerimizin karşılığını halkımızın da teveccühü ile hep birlikte alacağız” dedi. Serkan Tok, 7 Haziran’da ev sahipliği yapacakları toplantının saat 14.00’ te başlayacağını belirterek, Kayserilileri Kadir Has Kongre Merkezi'ne davet etti.