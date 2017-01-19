Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'nin en büyük sorunu terör, FETÖ hala tehdit...
'HDP kürtleri temsil etmiyor'
ABD'de "hızlı faiz artışı" sinyalleriyle dolar 3.80 lirayı aştı
Dolar 3.80 lirayı aştı
Meclis'te 2. turda ilk 7 madde kabul edildi
HDP'li Sancar, Bakan Bozdağ ile...
Akdeniz Üniversitesi'nde iskele çöktü, işçiler enkazın aldında kaldı
İskele çöktü 5 işçi enkaz...

Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi

BAĞIMSIZ Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, kendini Meclis Genel Kurulunda konuşma kürsüsüne kelepçeleyerek eylem yapmaya başladı. Genel Kurul salonunda anayasa değişikliği görüşmeleri yapılırken söz almadan kürsüye gelen Bağımsız...

Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeledi
BAĞIMSIZ Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, kendini Meclis Genel Kurulunda konuşma kürsüsüne kelepçeleyerek eylem yapmaya başladı.
Genel Kurul salonunda anayasa değişikliği görüşmeleri yapılırken söz almadan kürsüye gelen Bağımsız millitvekili Aylin Nazlıaka, MHP'li milletvekillerine anayasa değişikliğine 'evet' dememeleri konusunda uyarı konuşması yapmaya başladı. Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı, işgal ettiği gerekçesiyle Nazlıaka’yı kürsüden inmesi konusunda birkaç kez uyardı. Bu sırada Nazlıaka kendisi kürsüye kelepçeledi. Nazlıaka kelepçeyi açması için kendisini uyaran milletvekillerine “Anahtar yanımda değil” dedi. AK Parti’li TBMM İdare Amiri Salim Uslu’nun da Aylin Nazlıaka’yı ikna etme çabaları sonuç vermedi. Nazlıaka, MHP sıralarına doğru “Anayasa değişikliğine evet demeyin” diye konuştu. Ayşenur Bahçekapılı birleşime önce 10 dakika ara verdi daha sonra oturumu açarak oturuma bu kez 45 dakika ara verdi. Nazlıaka kürsüye kelepçeli vaziyette bekleyişini sürdürürken, kendisini HDP'li milletvekilleri de ikna etmeye çalıştı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55