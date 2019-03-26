Bağımsız adaydan davul-zurnalı miting

Kadir GÜNEŞ- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olan Davulcu Aşiretler Derneği Başkanı Mahmut Karalar, davullu zurnalı miting yaptı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız olarak aday olan Davulcu Aşiretler Derneği Başkanı Mahmut Karalar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde hedeflerini ve projelerini anlattı. 100 davul ve zurna ile mitinge katılan ve alandaki az sayıdaki kişiye hitap eden Karalar, seçilmesi halinde Gaziantep'i halkla beraber yöneteceğini söyledi. Karalar, "Tüm Gaziantep halkından oy istiyorum. Gaziantep'i beraber yönetelim. Eğer kazanırsam, Gaziantep şehri bizim davullarımız gibi şen olacak" dedi.



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