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Babacan: Troller yine benim için harekete geçmiş
DEVA Partisi lideri Babacan, "Sayın Erdoğan’ın trolleri yine harekete geçmiş" diyerek, trol saldırısına uğradığını açıkladı.
POLİTİKA 10.05.2021, 21:31 Murat Aydın
DEVA Partisi lideri Babacan, "Sayın Erdoğan’ın trolleri yine harekete geçmiş" diyerek, trol saldırısına uğradığını açıkladı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından trol saldırısına maruz kaldığını yazdı. Babacan, şunları söyledi:
"Sayın Erdoğan’ın trolleri yine harekete geçmiş. Saldırgan, kirlenmiş ve ülkeyi yönetme becerisini tamamen yitirmiş bu yapıdan ülkemize hayır gelmeyeceği çok açık. AK Parti’ye gönül vermiş tüm iyi niyetli dostlarıma da sesleniyorum; ülkemiz bunu hak etmiyor, buna ortak olmayın."
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