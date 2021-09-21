Babacan: Saldırının takipçisi olacağız

DEVA (Demokrasi ve Atılım) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün sabah saatlerinde partisinin Arnavutköy İlçe Başkanlığı’na düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Saldırıya uğrayan binada incelemelerde bulunan ve binanın zemin katında yer alan esnafı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Babacan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün sabah saatlerinde İstanbul Arnavutköy ilçe başkanlığımızın da bulunduğu binaya silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Değerli ilçe başkanımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza tekrar geçmiş olsun diyorum. İstanbul İl Başkanımız ve İstanbul teşkilatımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sizlerin huzurunda tekrar iletmek istiyorum. Bu sabah meydana gelen olayla ilgili hem emniyet hem de savcılık tarafında işleyen bir süreç var. Hep beraber bu sürecin işleyişini takip edeceğiz. Olayın tüm yönleri aydınlığa kavuşturulana kadar hukukçu arkadaşlarımız da sürecin takipçisi olacak. Bu olayın failleri kimdir, amaçları nedir, ne hedeflenmişti? Süreci hep beraber yakından izleyeceğiz. Olay bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmadan önce bunun ötesinde bir açıklama yapmayı doğru bulmuyoruz.”