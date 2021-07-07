banner314

banner325

Son Dakika

Babacan'dan Erdoğan'a ‘DEPO FULLEME’ yanıtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sinop’ta partisinin 1. Olağan Gerze İlçe Kongresi’nde konuştu. Babacan şu ifadeleri kullandı: ‘Kendi vatandaşımız deposunu, buzdolabını doldurabiliyor mu?’

POLİTİKA 07.07.2021, 16:30 Murat Aydın
4
Babacan'dan Erdoğan'a ‘DEPO FULLEME’ yanıtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sinop’ta partisinin 1. Olağan Gerze İlçe Kongresi’nde konuştu. Babacan şu ifadeleri kullandı:

‘Azıcık işleyen adaleti iktidar ortaklarına kurban edemeyiz’

“Ömer Faruk Gergerlioğlu yaklaşık yüz gündür tutukluydu. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verince bu yanlış düzeltildi. Ama daha alt mahkemeye karar gitmeden küçük ortak konuşmaya başladı. Bahçeli dün Anayasa Mahkemesi’ni hedefe koydu. Kimse kusura bakmasın, bu ülkede çarpık da olsa azıcık işleyen bir adalet varsa, az da olsa işleyen bir yargı mekanizması varsa bunu bugünkü iktidara ve ortaklarına kurban edemeyiz.”

‘Anayasada ‘Bahçeli hariç’ diye bir hüküm yok’

“Krizlerin ortağı sayın Bahçeli’ye sesleniyorum. Güçler ayrılığını yok sayarak ihlal ettiğiniz mevcut anayasada bile ‘Anayasa Mahkemesi kararları herkes için bağlayıcıdır’ diyor. İstisnası yok, hele Anayasa’da ‘Bahçeli hariç’ diye bir hüküm hiç yok. Güç koşullarda görevini yapmaya çalışan hakimleri Meclis kürsülerinden hedef alanlara artık yeter dememiz gerekiyor. Biz haksız yere özgürlükleri kısıtlananların, tutuklananların yanında olduk, olacağız. Hak ihlali kararlarının altına imza atan cesur hakimlerin de yanında olacağız. Bu vesileyle Gergerlioğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

‘Yabancıları bırakın da kendi vatandaşlarımıza bakın’

“Sayın Erdoğan paramızın pul olduğunun itirafını yaptı. ‘Avrupa’da benzinin en ucuz olduğu ülkeyiz. Avrupa’dan gelenler ülkemizden depolarını doldurup çıkıyorlar’ dedi. Sayın Erdoğan; 1 euro 10 lirayı geçti. Euroları bozdurup harcıyorlar, elbette depoları fulleyecekler. Yabancıları bırakın da kendi vatandaşlarımıza bakın. Yabancıların depolarını fullemeleriyle övünmek cumhurbaşkanının tespiti olamaz. Sevinecekse onlar sevinsin. Kendi vatandaşımız deposunu fulleyebiliyor mu, buzdolabını doldurabiliyor mu ona bakın.”

‘Durum Çiller döneminden ve 2001 krizinden daha kötü’

“Reel efektif kur endeksi, enflasyon ile döviz kurunu beraber ele alıp ölçen bir endeks. İstatistiklerin yayınlandığı ilk günden bu yana en düşük noktada; 59,77. 5 Nisan 1994 krizinde, Çiller döneminde para pul oldu. 2001 krizinde kur fırladı gitti, gecelik faizler yüzde 7500’ü buldu. Şu andaki döviz kurunun geldiği nokta hem 5 Nisan 1994 hem de 21 Şubat 2001 krizine göre çok daha kötü bir noktada.”

‘Faiz ve enflasyonda Avrupa birincisiyiz’

“Sayın Erdoğan, ‘Yetkiyi verin, faizle ve enflasyonla nasıl mücadele ederim, göstereceğim’ diyordu. Hani faiz düşecekti? Bütün dünyada pandemi var. Bütün dünya pandemiden etkilenirken niçin bizim Merkez Bankası faizi Avrupa’nın en yüksek faizi? Yüzde 19, o da taban. Piyasa faizi 25, 30… ÜFE yüzde 42, enflasyon son yirmi yılın rekoru. Avrupa’nın en yüksek faizi ve enflasyonu bizde. Halkımızın hissettiği gerçekler resmî enflasyondan çok daha kötü. Ne kadar gizlemeye saklamaya da çalışsalar halkımız gerçekleri yaşıyor.”

‘Sayın Erdoğan’ın konuştuğu her başarı en az altı yıl öncesine ait’

“Konuştukları her başarı en az altı yıl önceye ait. Sayın Erdoğan ekonomik başarılarla övünüyor, ‘Hem büyüdük hem de enflasyonu düşürdük’ diyor. Gene yapın. Altı yıldır niye yapamıyorsunuz? Ben ve ekibim ayrıldıktan sonra durum belli. Madem ‘Ekonomistim, o dönemlerin başarısını ben yaptım’ diyorsunuz, gene yapın. Elinizi tutan mı var?”

‘Hiçbir hedefimiz imkânsız değil’

“Bu karanlığı yok edecek, ülkemizi huzurlu yarınlarla buluşturacak tek umut olduğumuzu bilerek çalışıyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Sözümüz söz: Türkiye’yi zengin ve özgür bir ülke yapacağız. Bizim hiçbir hedefimiz imkânsız değil. Ülkenin demokrasiyi, adaleti ve zenginliği hak ettiğini biliyoruz.”

#babacan #Erdoğan #depofulleme
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
24°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 07 Temmuz 2021
İmsak 03:35
Güneş 05:32
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir