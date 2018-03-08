Aziz Kocaoğlu, Ak Parti'yi de ziyaret etti

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir İl başkanlarının ardından AK Parti'yi de ziyaret ederek İl Başkanı Aydın Şengül'e kentin onay bekleyen projelerini içeren dosya verdi. İl Başkanı Şengül de Kocaoğlu'na bir dosya verdi. Ziyaretin ardından fotoğraf çekimi sırasında Başkan Kocaoğlu'nun, "Aday olacağıma göre beni yakışıklı çekin" demesi dikkat çekti.İzmir'in, Ankara'da onay bekleyen projelerinin yer aldığı dosyayı daha önce CHP, MHP ve İYİ Parti İzmir İl başkanlarına veren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun son adresi, Ak Parti İzmir İl Başkanlığı oldu. Bugün, sabah saatlerinde İl Başkanı Aydın Şengül'ü makamında ziyaret eden CHP'li Başkan Kocaoğlu, dosyayı teslim etti. Ziyarette, ilginç diyaloglar yaşanırken, AK Parti de Başkan Kocaoğlu'na benzer bir dosya sundu. AK Partili olan belediyelerde yaşanan sorunların yer aldığı dosyayı alan Kocaoğlu, sorunların takipçisi olacağını belirtti. Ziyarette konuşan Aydın Şengül, "İzmir'in menfaatine olan projelerde birlikte çalışacağız. Makamların geçici olduğunu biliyoruz. Çatışmadan uzak samimi bir şekilde İzmir adına ne yapacaksak beraber yapacağız. 2007'deki Aydın Şengül biraz daha tecrübe kazandı. Yaşlandı" sözleri üzerine Kocaoğlu araya girerek, "Yaşlandı demeyelim. Tecrübe kazandı diyelim. Yaşlı olan benim, İzmir'de benden başka yaşlı siyasetçi kalmadı" dedi. Bunun üzerine Şengül, "Maşallahınız var, emekliliği düşünmediğine göre" ifadesini kullanınca, Kocaoğlu, "Ben düşünüyorum, hanım izin vermiyor" sözleri ile karşılık verdi.'BEN ÇOK ŞANSLIYIM'Aydın Şengül'den dosyayı alan Başkan Kocaoğlu, "Bizim belediye başkanlarımız alt yapı çalışmalarından sonra yolların yapılmadığından şikayetçi. Bu sadece AK Partili değil tüm belediyelerimizin şikayeti. Alt yapı problemli bir iş. En çok sıkıntı çeken Bayındır. Niye? Yüklenici firma olumsuz çıktı. Orada büyük problemlerle uğraşıyoruz. Siz zaten bu işleri biliyorsunuz. Bu ihale mevzuatında işi ehline vermek mümkün değil. Düşük fiyatlıya veriyorsunuz. Şikayetler oradan geliyor. Ben çok şanslıyım! Göreve geldiğimizde İzmir'in alt yapısını yeniden yapmak düştü. İZSU bu konuda başarılı çalışmalar yaptı. Alt yapıya girip sokakları paramparça edip milleti memnun etmek çok kolay değil. Ama musluğu açtığı zaman su gelecekse, elektrik, doğalgaz gelecekse yapılır. Doğalgaz şirketinin bize yüklediği mali yük şirketin kendisinden fazla. Sokağa girince orayı adam etmeniz mümkün değil. Sokağı yeniden yapmanız gerekiyor ama su gelecekse, elektrik, doğalgaz gelecekse TEDAŞ da, İZSU da, belediye de çalışacak" dedi.KÖRFEZ GEÇİŞİ İÇİN DESTEK İSTEDİBaşkan Kocaoğlu'ndan, iktidarın Körfez Tüp Geçiş Projesi'ne destek vermesini isteyen Aydın Şengül, bu projenin önemli olduğunu vurguladı. Şengül, "Tüm projeler hazırlanmış durumda. Sanıyorum bir dava açılmış. Ulaşım Master Planı'na baktığımızda orada göremedim. Herhalde taslak olduğundan dolayı. Sizin bu projeyi desteklediğinizi biliyorum. Bu dava açanları da incelediğimizde arka planda bir organizasyon olduğunu görüyoruz. Bu da bizi rahatsız ediyor. İzmir'de yatırımları engellemek adına bir yapı var. Hükümet burada kendine bir yatırım yapmıyor. Yapılması gereken neyse onu yapıyoruz. Açık desteğinizi bekliyoruz" dedi.KOCAOĞLU DA DERTLİBunun üzerine kendi yaşadığı sorunları anlatan Başkan Kocaoğlu, İzmir'de en çok Büyükşehir Belediyesi'nin projelerine dava açıldığını ifade etti. Her fırsatta tüp geçidin yapılmasından yana olduğunu söylediğini belirten Başkan Kocaoğlu, "İzmir'de tüp geçide dava açanlar kendi projelerine de dava açıyor. Ankara'dan bakıldığında sanki beraber görüyorlar. İzmir'de herkes biliyor. Çünkü en çok bana dava açılıyor. Başkan söylese diyorlar. Mesela bizim Kültürpark projemizde hiçbir şey yok. Katı atık aynı şekilde" diye konuştu.ADAYLIK ESPRİSİGazetecilerin, "2019 yerel seçimlerinde Kocaoğlu'nu rakip olarak görmek ister misiniz" sorusuna Şengül'den "Evet görmek isterim" yanıtı geldi. Şengül, "Yenile yenile bir gün yenmesini öğreneceğiz" dedi. Kocaoğlu da, "Burada yenilmek diye bir şey yok. Yarışıyoruz" cevabını verdi. Şengül bu kez, "Memnuniyetle yeniden aday görmek isteriz. Ondan da mutlu oluruz" diye konuştu. Kocaoğlu ise, "Ankara'da İstanbul'da CHP aday çıkarmaktan, yenilmekten bıkıyor mu" dedi. Şengül buna karşılık, "Sayın başkanın aday olup olmayacağını bilmiyoruz. Olduğunda, netleştiğinde konuşuruz" açıklamasında bulundu.Aydın Şengül ayrıca İZBAN'da yeni uygulanmaya başlanan artı para sisteminde yaşanan sorunları da aktardı. Kocaoğlu da hukuki engeller karşısında başka bir yol olmadığını belirtti.Ziyarette fotoğraf çekimi sırasında Kocaoğlu'nun "Aday olacağıma göre beni yakışıklı çıkartın" sözleri, kahkahalarla karşılık buldu. Ziyaret, bir süre basına kapalı şekilde devam etti, sonrasında Başkan Kocaoğlu AK Parti'den ayrıldı.

FOTOĞRAFLI