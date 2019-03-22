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AYM, 5 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulundu

ANAYASA Mahkemesi (AYM), Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisi hakkında, mali yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet...

AYM, 5 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulundu
ANAYASA Mahkemesi (AYM), Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisi hakkında, mali yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.  
Anayasa Mahkemesi’nin bazı siyasi partilerin 2016 ve 2017 yıllarına ait mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye Birlik Partisinin 2016 ve 2017 yılları ile Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisinin 2017 yılına ait hesapları AYM tarafından incelemeye alındı. Yapılan mali denetimler sonucu, Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi ve Türkiye İşçi Partisi genel merkezlerinin adı, geçen yıllara ait kesin hesaplar ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) tarafından alınmış, parti genel merkezi ve il örgütlerinin kesin hesaplarının incelenip kabul edildiğine ve birleştirildiğine ilişkin kararın gönderilmediği saptandı.
Türkiye İşçi Partisi ve Evrensel Yol Partisinin 2017 yılında sahip olduğu taşınmaz ve değeri 100 TL'yi aşan taşınır malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleriyle edinim tarihlerini ve şekillerini gösteren listeyi de göndermedikleri tespit edildi. Ayrıca, Milliyetçi Türkiye Partisi ile Türkiye Birlik Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Evrensel Yol Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Milliyetçi Türkiye Partisinin mahkemeye hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması ile hesabın dışında gelir ve gider oluşturulmasının inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu değerlendirildi.
Anayasa Mahkemesi, bu sebeplerden bahsi geçen partiler hakkında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve aynı Kanun'un 111'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırıldı. Yüksek Mahkeme, aynı zamanda 5 partinin kesin hesaplarının denetimi gerçekleştirilemediğinden ilgili yıllara ait hesaplarının kabul edilemeyeceğine hükmetti.

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