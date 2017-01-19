Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA, () - ANKARA Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi. TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Aylin Nazlıaka'nın kendisine söz verilmeden kürsüye geldiğini belirterek, oturuma ara verdi. Nazlıaka'nın kelepçeli eyleminin ardından Meclis'te tartışma yaşandı. Aranın ardından oturumu açan Bahçekapılı, Nazlıaka'nın eyleminin devam etmesi üzerine oturuma tekrar ara verdi.
Aylin Nazlıaka, kendini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi (1)
Ümit KOZAN-Nursima KESKİN / ANKARA, () - ANKARA Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi. TBMM...
19 Ocak 2017 Perşembe 18:59
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