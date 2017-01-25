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Aylin Nazlıaka, Gökçen Enç hakkında suç duyurusunda bulundu

Nursima KESKİN / ANKARA, () - ANAYASA değişikliği görüşmeleri sırasında kendisini Meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçeleyen bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, AK Partili Gökçen Erdoğan Enç ve İlknur İnceöz hakkında kelepçeyi...

Aylin Nazlıaka, Gökçen Enç hakkında suç duyurusunda bulundu

Nursima KESKİN / ANKARA, () - ANAYASA değişikliği görüşmeleri sırasında kendisini Meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçeleyen bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, AK Partili Gökçen Erdoğan Enç ve İlknur İnceöz hakkında kelepçeyi açmaya çalışırken kendisini darp ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulunda anayasa değişikliği görüşmeleri devam ederken kendisini kürsüdeki mikrofona kelepçeledi. AK Partili kadın milletvekilleri kelepçeyi açmaya çalıştığı sırada çıkan kavgada CHP'li Şafak Pavey ile HDP'li Meclis başkanvekili Pervin Buldan ve AK Partili Gökçen Erdoğan Enç yaralanmıştı. Aylin Nazlıaka, kendisine AK Partili Gökçen Erdoğan Enç ve AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz'ün kendisini darp ettiği iddiasıyla e savcılığa suç duyurusunda bulundu. AK Partili kadın milletvekillerini tümünden şikayetçi olan Nazlıaka'nın savcılığa verdiği suç duyurusunda "Yapılan saldırı sonrası yaşanan arbedede, Anayasa değişikliğine muhalif olan farklı partilere üye kadın milletvekilinin de yaralanması, üzerime gelen kalabalığın amacının, kürsüdeki kelepçeyi çözmek ve eylemime son vermek değil, muhalif görüş ve fikirleri fiziksel şiddet kullanarak susturmaya çalışması olduğu çok açıktır. Bu saldırıya ilişkin CD görüntüleri ve TBMM tutanakları ekte sunulmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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