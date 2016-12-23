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Aylin Nazlıaka'dan Başbakan'a 'Atatürk anıtı' sorusu

 Nursima KESKİN / ANKARA, () - BAĞIMSIZ Milletvekili Aylin Nazlıaka, Rize'de Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılarak, valilik önündeki tören alanına taşınan Atatürk anıtına ilişkin verdiği önergede, Başbakan Binali Yıldırım'a "Atatürk...

Aylin Nazlıaka'dan Başbakan'a 'Atatürk anıtı' sorusu

 Nursima KESKİN / ANKARA, () - BAĞIMSIZ Milletvekili Aylin Nazlıaka, Rize'de Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılarak, valilik önündeki tören alanına taşınan Atatürk anıtına ilişkin verdiği önergede, Başbakan Binali Yıldırım'a "Atatürk heykelin kaldırılması için özellikle Menemen olaylarının bir gün öncesi mi seçilmiştir? Cumhuriyet meydanına türbe yapılacağı yönündeki söylentiler doğru mudur?" diye sordu.

Ankara Bağımsız Milletvekili Nazlıaka, Rize'de15 Temmuz ve Demokrasi Meydanı'ndan kaldırılan Atatürk anıtına ilişkin Meclis Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinin Başbakan Yıldırım tarafından cevaplandırılmasını istedi. Nazlıaka, soru önergesinde, Başbakan Yıldırım'a şu soruları yöneltti:

"Rize Belediye Başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin belediye başkanı değil midir? Millet olarak içimizi sızlatan bu utanç verici olayı bu ülkeye yaşatanlar ve bu duruma göz yumanlar bulundukları makamları Atatürk'e borçlu değil midir? Bu kadar şehit verdiğimiz bir dönemde Rize Belediyesi'nin uğraşacak başka işi gücü yok mudur? Heykellerini kaldıracak kadar Atatürk düşmanlığının gerekçesi nedir? Bu düşünceler nereden beslenmekte ve söz konusu belediye başkanı bu cüreti kimden almaktadır? Cumhuriyet meydanına türbe yapılacağı yönündeki söylentiler doğru mudur? Bu heykelden önce Rize Valiliği önünde bulunan Atatürk heykelinin akıbeti ne olmuştur? Atatürk heykelin kaldırılması için özellikle Menemen olaylarının bir gün öncesi mi seçilmiştir? Güneysu Kaymakamı ve müftüsü 21 Aralık'ta şapka devriminin isyancılarına dair bir anma töreni yapmış mıdır? Yapmışsa cumhuriyet kazanımlarına karşı tavır alan bu kamu görevlileri hakkında başlatılan bir soruşturma var mıdır?"

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