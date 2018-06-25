Aydın'da CHP ile AK Parti 3'er, İYİ Parti ve MHP de 1'er vekil çıkardı

CUMHURBAŞKANLIĞI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Aydın genelinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP 3, AK Parti 3, MHP 1 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. 1 Kasım seçimlerine göre CHP, AK Parti ve MHP, Aydın'da milletvekili sayılarını korurken; İYİ Parti, 1 milletvekilliği kazandı.Aydın genelinde Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 815 bin 974 seçmenin yaklaşık yüzde 87'si 2 bin 557 sandıkta oy kullandı. Katılımın yoğun olduğu seçimlerde1 Kasım 2015 genel seçimlerinde en fazla oyu yüzde 40.8 ile CHP aldı ve 3 milletvekili çıkardı. AK Parti ise yüzde 33.8 ile Aydın seçimlerinde en fazla oyu alan ikinci parti oldu ve 3 milletvekili çıkardı. MHP'nin oy oranı yüzde 15.8 oldu ve 1 milletvekili çıkardı.CHP yüzde 34.2 ile 3 milletvekili, AK Parti yüzde 32.2 ile 3 milletvekili, İYİ Parti yüzde 15 ile 1 milletvekili ve MHP 8.1 ile 1 milletvekili çıkardı. HDP ise yüzde 9.2 oy aldı. Böylelikle CHP, AK Parti ve MHP, geçen seçime göre oy oranı düşmesine rağmen kentteki milletvekili sayısını korudu. Yeni kurulan İYİ Parti de 1 milletvekilliği kazandı.Aydın'ı TBMM'de CHP'den Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül. AK Parti'den Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim ve Metin Yavuz. İYİ Parti'den Aydın Sezgin ile MHP'den Deniz Depboylu temsil edecek. Süleyman Bülbül, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Aydın Sezgin ilk kez meclise girecek.