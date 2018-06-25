Aydın'da CHP ile AK Parti 3'er, İYİ Parti ve MHP de 1'er vekil çıkardı (2)

AYDIN MİLLETVEKİLLERİNİN ÖZGEÇMİŞİ

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Aydın'dan seçilen milletvekillerinin özgeçmişleri şu şekilde:

AK PARTİ'Lİ VEKİLLER

Mustafa Savaş: 15 Şubat 1965'te Aydın Çine'de doğdu. Bankacı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Halk Bankasında Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca, Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. AK Parti 26. dönem Aydın Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesidir. Orta düzeyde İngilizce bilen Savaş, evli ve 2 çocuk babası.

Bekir Kuvvet Erim: Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesi 1957'de doğdu. Kısa süre matematik öğretmenliği yaptı. 1993 yılında sigorta şirketiyle başladığı çalışma hayatında 2001'de 'Ralli sigorta aracılık hizmetleri' adını taşıyan şirketi kurdu. 1993 yılından itibaren emlak sektöründe de faaliyet gösterdi. İsabeyli beldesine 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den 2 dönem belediye başkanlığını yaptı. Çeşitli derneklerin kuruculuğunu ve başkanlığını yaptı. Evli ve 2 çocuk babası.

Metin Yavuz: 1969 Söke doğumlu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme bölümü öğrenime devam ediyor. 2012 yılında Söke'de hizmet vermeye başlayan Özel EGEMED Hastanesi'ni kurmuş ve sağlık sektöründe bölgenin en büyük tam donanımlı özel hastanesini hayata geçirmiştir. Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan vekilliğinde 6 yıl görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Söke Belediye Başkan Adayı oldu. Söke'nin değişik dernek ve vakıflarında görev alarak destek verdi. Evli ve iki çocuk babası.

CHP'Lİ VEKİLLER

Bülent Tezcan: CHP Genel Başkan Yardımcısı ve iki dönemden beri Aydın milletvekilliğini sürdüren Tezcan, 18 Mayıs 1965'te tarihinde Samsun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1990 yılından itibaren Kuşadası'nda serbest avukat olarak çalıştı. Çok sayıda demokratik kitle örgütünde üye ve yönetici olarak çalıştı. Kuşadası İlçe Başkanlığı ve iki dönem Aydın İl Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Evli ve iki çocuk babası.

Hüseyin Yıldız: 2 Şubat 1967'de Kiğı'da dünyaya geldi. Siyasete 1985 yılında SHP Gençlik kollarında başladı. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri CHP 25. Dönem milletvekili oldu. Hüseyin Yıldız evli ve 1 çocuk babası.

Süleyman Bülbül: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1989 yılından beri Nazilli 'de Avukat olarak görev yaptı. Partisinin çeşitli il ve ilçe kademelerinde görev aldı. Evli ve 2 çocuk babası.

İYİ PARTİLİ VEKİL

Aydın Sezgin: 13 Temmuz 1956 Aydın doğumlu. Emekli Büyükelçi, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, Paris Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi, Yüksek Lisans evli ve 2 çocuk babası.

MHP'Lİ VEKİL

Deniz Depboylu: 7 Haziran 1968'de Aydın'da doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Hüsniye Fatma'dır. Psikolojik Danışman; Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü bitirdi. Depboylu, evli ve 2 çocuk annesidir. 26. dönem Aydın milletvekili. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi.

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