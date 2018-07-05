Aydın Büyükşehir Başkanı Çerçioğlu: Absürt çıkışlara gerek yok

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, partisinde yaşanan olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Absürt çıkışlara gerek yoktur. İlkeli çıkışlar daha doğrudur" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin olağanüstü kurultay kararına destek vermesinin ardından CHP'li diğer belediye başkanlarının bu konudaki tutumları merak konusu oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Atatürk'ün istikametinde kurulan partimizin Altı Ok temelinde ilkelerine haiz hareket etmesi önceliklidir. Bu önceliği düşünecek olursak, bu tür çıkışlar partimize zarar verir. Absürt çıkışlara gerek yoktur. İlkeli çıkışlar daha doğrudur" ifadelerini kullandı.



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